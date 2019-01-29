Switch中文化主機界面終於來了！升級教學、更新後新元素解說

Nintendo Switch中文化主機界面傳聞已久，剛剛推出的更新終於正式實現。下文立刻為大家介紹如何更新，以及更新後還有什麼新元素。

剛剛任天堂Nintendo為Switch主機推出7.0更新，今次更新雖然沒有太多新功能加入，可是最令香港及台灣玩家高興，當然是新加入「中文界面」更新。其實要主機更新並不太難，只是需要在主機的「System Setting」＞「System」內，直接選擇System Update便可（當然要連接上網狀態下進行，直接升級上7.0.0）。更新完畢，系統便會自動轉換「繁體中文」界面。

Switch更新後終於有中文界面顯示

Switch更新步驟（按下圖放大解說）

+ 2

更新後還有什麼新元素？

除了中文化之外，還加入了簡體中文以及韓文的界面。另外，還有新加入了6個《New Super Mario Bros. U Deluxe》的角色icon，以及一些系統上的優化。

不過不少Switch玩家等待的香港區eShop...似乎還是遙遙無期。

Switch 7.0.0更新加入New Super Mario Bros. U Deluxe角色 icon。

Switch更新後截圖（按下圖放大解說）