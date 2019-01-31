《Garena傳說對決》過年送大禮　除夕登入送英雄再抽利市

《Garena 傳說對決》與所有挑戰者一起迎新春，除夕當天登入就送永久英雄、對戰再抽100個萬元大紅包，春節期間天天有好禮可以拿，讓你歡喜過新年！今年過年就是要玩《Garena 傳說對決》，團戰有你在，勝負都精彩！

除夕登入就送永久英雄 5 選 1 對戰獲勝再抽百萬紅包

今年春節別忘了上《Garena 傳說對決》搶紅包，除夕當天登入就能免費領取永久英雄五選一，對戰獲勝還有機會獲得萬元紅包，共將抽出 100 個。不只除夕有好禮，初一對戰獲勝抽 iPhoneXS（共抽出 5 支）、初二對戰獲勝抽大獎 50 萬的傳說聯名刮刮樂（共抽出 150 張）、初三到初六還能抽全英雄禮包（共抽出 20 個），玩家們別忘了上線試試手氣過好年吧！

春節累積對戰送排位保護卡 收集豬公機率獲得傳說水晶！

春節期間不但好禮抽不完，還有好康活動等你來參加！除了打排位就送「敗方MVP不掉星卡」、「勝方MVP加星卡」和「敗方不掉星卡」讓你摘星順利，每天登入《Garena 傳說對決》更能把「舞蹈動作5選1」和「新春加速特效」帶回家，收集對戰獲勝的豬公還有機會可獲得超大獎「傳說水晶」，眾多好康不容錯過 !

機甲少女傲嬌現身 新英雄卡芬妮陪你過新年

雙馬尾、傲嬌系、搭配上巨形的機甲大砲，沒錯，就是全新的射手英雄「幽藍砲姬-卡芬妮」！來自於米亞達城邦的她，滿懷憧憬的加入了父母的研究中心，卻意外發現雙親隸屬於黑暗組織「陰影之手」。為了逃跑，她用自己一手組裝的原型機槍砲將陰影之手的生產中心轟炸殆盡後，踏上了旅途。而在今年新春，她將正式來到傳說戰場，立誓與邪惡奮戰到底！

卡芬妮自己研製的自動射擊武裝「幽藍」分別有「速射砲」和「脈衝砲」兩種型態，是首位擁有5個技能的射手英雄！在戰場上，卡芬妮可以開啟「噴射推進」替自體增加爆擊率或是用「磁動增速」增加物理穿透，並用「磁動脈衝炮」的貫穿效果消耗敵人的血量、再接上「磁棟速射砲」的超快攻速風箏對手，最後用大招「磁動彈幕」傾瀉出扇形的龐大火力，將戰場上的敵人掃蕩一空！

祥龍獻瑞新春降臨 勇「騰龍萬象」造型新春登場

新的一年英雄也該穿新衣囉！大家最熟悉的英雄「勇」將以帶有濃濃過節氛圍的「騰龍萬象」造型來跟大家拜年！在全新的造型中，「勇」的技能染上燙金的華貴色調並雕飾上祥雲、當大招「百步穿楊」發射時更會有一條黃金巨龍竄過戰場，請各位挑戰者期待勇「騰龍萬象」造型的降臨吧！

「勇」將以最帥氣的新春造型與大家拜年

想要了解完整活動內容、或想了解2018年傳說年度數據回顧，就快到《Garena 傳說對決》新年主網頁來看看！

傳說對決2019春節活動懶人包

01/27 - 02/03 累積登入送新年回城特效

01/27 - 02/03 登入對戰送三級奧義9選1

02/04 - 02/10 累積參與排位賽送排位保護卡

02/04 - 02/10 對戰獲勝收集豬公機率獲得傳說水晶

02/04 登入送就永久英雄5選1

02/04 對戰獲勝搶百萬現金大紅包

02/04 除夕夜魔法抽獎次數增加

02/05 對戰獲勝抽iPhoneXS

02/06 對戰獲勝抽傳說刮刮樂

02/07 - 02/10 對戰獲勝抽全英雄禮包

02/05 - 02/10 加速特效&舞蹈動作好禮送不完

※以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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