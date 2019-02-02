【TpGS 2019 回顧】龍成網路攜遊戲代理　電玩展與玩家同樂

龍成網路於日前宣布，感謝每位於為期四天的台北國際電玩展前來官方攤位與官方和同好們齊樂的玩家。2019台北國際電玩展已於28日正式落下了帷幕，但龍成網路官方將持續為玩家們提供更多好玩的遊戲與全方位的內容與服務，盼與玩家共同寫下更多歡樂的美好回憶。

本次電玩展龍成網路於攤位上展出多款遊戲，包含《少女前線》、《永恆冒險》、《深淵地平線》、《明日方舟》與《不休的烏拉拉》。以回饋玩家作為初衷，官方不僅爭取未發行遊戲的體驗版供玩家試玩，更是大手筆地準備多項好禮周邊送給到場支持的廣大玩家們，期望大家都有滿滿的歡樂回憶。

+ 5 + 4 + 3

感謝玩家的集氣支持，由龍成網路代理發行的《少女前線》與《永遠的 7 日之都》雙雙獲得2018 年度十大人氣行動遊戲的殊榮，其中《少女前線》更是連續兩年獲頒此獎，官方表示這份喜悅是屬於全體玩家的。

被玩家們用《少女前線》 2 周年慶生蛋糕與感謝卡逼哭的官方社群小編，由衷感謝玩家們對龍成網路與旗下產品的支持與愛護，後續官方將陸續釋出更多遊戲特色內容與玩法介紹，欲知詳情，請密切關注各產品的官方粉絲團及後續報導。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO