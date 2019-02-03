《RO仙境傳說》X《新世紀福音戰士》一同迎擊使徒！

《RO仙境傳說：守護永恆的愛》於日前宣布跨界合作計畫「新世紀福音戰士」邀請玩家共同前進第三新東京市。

面臨永無止境的使徒來襲，神秘國家機關NERV特別指派EVA駕駛員來到普隆德拉廣場，請求RO冒險者們協助進行極機密「使徒調查」任務。活動期間，冒險者每天將可與時空管理者「基庫」領取「使徒調查」任務，完成任務可獲得「EVA駕駛資格證」、「類L.C.L液體藥水」等限定合作獎勵，完成最後一天任務更可額外獲得「五號機頭盔圖紙」，變身五號機駕駛員不是夢想。

全體冒險者將透過普隆德拉廣場的NPC接獲組隊裂隙任務「第三新東京市」，穿越次元之牆，化身各式EVA巨大人型兵器與神秘敵人使徒戰鬥！通過每日副本通關，冒險者們將可獲得「NERV表彰禮盒」數個，並同步解鎖EVA系列頭飾、時裝。通關時也將根據玩家擊殺使徒數量進行評級，依照對應評級可獲得該獎勵「NERV精良作戰包」、「NERV豪華作戰包」等，對應之禮盒可獲得「NERV徽章」及EVA駕駛員無可取代稱號「適格者」。

不只參與「NERV」機關極機密任務！「新世紀福音戰士」主題系列時裝也將限時推出上架。即刻擁有動畫中最受歡迎的四位駕駛員主角「碇真嗣」、「綾波零」、「明日香」及「渚薰」專屬服飾，同時令人印象深刻的第四使徒「力天使」、第六使徒「雷天使」等也將釋出各種特色裝飾配件。動畫作品中，最受人歡迎的配角企鵝「PENPEN」也將與「第四使徒」攜手化身為可愛RO寵物。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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