以《新世紀福音戰士》主題曲「殘酷天使的行動綱領」一戰成名的歌手‧高橋洋子日前在 abema 頻道直播節目「與聲優夜遊」中作為來賓爆料「其實這首歌超級難唱」，吐露出了意外的心聲。1 月 14 日直播的「與聲優夜遊」節目中，請到了歌手高橋洋子作為嘉賓，主持的聲優緒方惠美（《EVA》碇真嗣、《幽遊白書》藏馬）、內田彩（《LoveLive!》南琴梨、《動物朋友》背包）當然就以《EVA》開始展開各式各樣的話題。

【新世紀福音戰士】高橋洋子：我連一次都沒有唱好過這主題曲（gamebase）

內田彩提到「殘酷天使的行動綱領」這首動畫歌說是日本的 KTV 中被點過最多次的歌曲應該不為過，KTV 系統業者「DAM」也曾經發表過「平成年間被點播最多次的歌曲排行榜」中，「殘酷天使的行動綱領」就排在第三名。內田彩說「根本不需要特別查找，只要用點歌機進點歌記錄前 100 名，馬上就能找到這首歌。」由此也能看出歌曲的超高人氣並不是說說而已。

觀眾問到「從歌曲發行到現在，唱這首歌的時候心情有怎樣的變化嗎？」高橋洋子表示自己覺得這首歌越來越難唱好，而自己更是連一次都沒有唱好過。此言一出更是讓攝影棚裡的人都驚呆了，難唱的點到底是在哪裡呢？緒方惠美說：「是不是因為間奏只有一次，而其他部分都接得很緊的關係？」高橋洋子回答：「沒錯！從『神話になれ！ 人は～』這一段要是沒有換好氣的話真的會有種『要死了！』的感覺。」之後也補充道：「把人生都投入、認真的唱了這首歌之後，回過頭才發現時間就這樣到了 2019 年。」

雖然也不是沒有唱過別的歌曲，但高橋洋子所唱的「殘酷天使的行動綱領」真的完全就是能夠代表她事業高峰的一首歌曲，即使再怎麼唱不好，高橋洋子小姐本人依然是唱這首歌的專家呀（笑）去年的 KING SUPER LIVE 台灣場有幸親臨現場的朋友們相信應該都有感受到她本人的實力，所以洋子姐姐真的別再謙虛啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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