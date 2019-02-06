《邂逅在迷宮》全新體驗手遊台港澳代理確定！

【《邂逅在迷宮》手遊】遊戲綠洲於日前宣布取得日系放置RPG手遊《邂逅在迷宮》台港澳地區代理發行權，並預計於近期展開事前登錄與玩家見面。由 BEST KIRIN GLOBAL LIMITED 所開發的《邂逅在迷宮》，投入大量心血並耗時三年完成的匠心巨作！為了讓玩家體驗正統二次元動漫風，特別邀請了中日兩岸的知名畫師及豪華的日本聲優陣容加入，打造最純的日系手遊。

蠢蠢欲動的深淵惡魔，正覬覦著阿卡迪亞

「阿卡迪亞」一個誕生於深淵混沌的世界。在這裡，至高天神與深淵惡魔不斷彼此拉扯，雙方展開了毀滅性戰爭，導致數以千計的人民流離失所。故事的序章，人類英雄「拉爾」憑藉一己之力擊殺了萬惡之首－黑龍，結束了持續數個時代的紛爭。惡魔們被短暫地封印在世界最深處，人們也因此得到喘息，進入安穩的黑鐵紀元。但是有光明的地方就會有黑暗，在眾人看不見的混沌深處，深淵惡魔正蠢蠢欲動，準備伺機重返…

號召特色英雄，組成最強地下城討伐隊

身為勇者，怎麼會是孤單一個人呢！遊戲中除了主角之外，也能透過英雄召喚的方式來獲得各個別具特色的英雄，一起勇闖地下城冒險！《邂逅在迷宮》走正宗日系風格的 RPG 手遊，邀請了多位知名繪師執筆，不管是腹黑蘿莉還是傻萌大姐、高冷王子還是病氣正太，超過 50 名以上的角色，讓你能夠輕鬆找到你的新邂逅！除了繪師之外，打造純日系遊戲怎麼可以少了日語配音。遊戲中的角色也邀請了豪華的聲優陣容來錄製對話及語音，讓玩家能體驗到栩栩如生的角色在身旁的感覺。

全新體感的放置冒險，不再被手機給束縛

為了讓玩家能夠開心暢快的體驗遊戲，《邂逅在迷宮》特別參考了放置類型遊戲，加入了離線收益機制，離線時人物仍會進行戰鬥，並在下次上線獲得經驗、道具等收益，大幅度的降低了玩家們練等壓力，不用再農怪燒肝，用更輕鬆的方式體驗遊戲內容！而除了離線戰鬥之外，遊戲中還有秘境副本、神器收集系統等等的創意玩法，在休閒之餘也不會讓玩家們感覺到無聊！

《邂逅在迷宮》預計於 2019 年第一季正式雙平台上架，想知道更多情報請關注官方粉絲團及相關新聞哦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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