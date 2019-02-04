Switch即將推出《現代戰爭：黑影籠罩》Modern Combat 5:Blackout

Gameloft 宣布《現代戰爭：黑影籠罩》（Modern Combat 5:Blackout）正式推出 Nintendo Switch 版本。這款遊戲以之前的《現代戰爭5》為藍本，把緊湊激烈的動作和令人驚艷的繪圖帶入 Nintendo Switch 系統。

《現代戰爭5》在行動裝置上的下載次數已超過一億，為第一人稱射擊手遊之標竿；其圖形精美無比且獨特兵種多達 9 種，讓玩家能深度體驗即時的多人模式與激烈的單人戰鬥。專為 Nintendo Switch 量身打造的《現代戰爭：黑影籠罩》（Modern Combat 5:Blackout）亦囊括了其中所有成功要素：

－選擇你最喜愛的兵種：9 大兵種任你自訂，在單人及多人遊戲裡均可升級。戰鬥風格包含了衝鋒、重裝、偵察、狙擊、支援、賞金獵人、工兵、X1-魔形兵或軍長。

－競爭激烈的多人遊戲：參加團隊戰和大混戰等線上對戰模式，投入精彩刺激的多人大戰。

－緊張刺激的單人戰役：劇情任務節奏明快，帶你一路從威尼斯火拼到到東京。

－統一累積的遊戲進度：任何模式中的角色進度都會延續到其他模式，因此可以同時進行單人或多人遊戲，並享受角色能力的擴展。

－個人專屬控制方法：遊戲操控簡單直接，而且提供大量自訂選項，讓你隨心所欲暢玩遊戲。