《遊戲王－怪獸之決鬥》×《怪物彈珠》手遊 首度聯乘即將開跑！

《怪物彈珠》宣佈將與《遊戲王－怪獸之決鬥》推出首度聯動活動，並提前於 2 月 12 日（二）釋出事前特別活動，讓玩家們搶先感受此次聯動的精彩內容。玩家只要參加聯動活動特別網頁內的遊戲，即有機會獲得聯動活動原創周邊，另外聯動活動期間凡挑戰特定冒險任務關卡，前 4 萬名玩家還可獲得「遊戲王公式卡片遊戲」限定版聯動紀念實體卡片，有興趣的彈珠玩家千萬要隨時關注相關資訊。

《遊戲王》原作為日本漫畫家高橋和希所創作的超人氣漫畫作品。以與夥伴們共同對抗強敵們的故事為主軸，並重現驅使在故事中被稱為「怪獸卡」卡片的「遊戲王公式卡片遊戲」廣受大人、小孩各个年齡層的歡迎。

本次聯動活動以電視動畫《遊戲王－怪獸之決鬥》為本，作品中以主角「武藤遊戲」為首，其它經典人氣角色如「海馬瀨人」、「城之內克也」等人也將悉数登場。

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聯動活動即將開跑！兩大亮點搶先釋出！

1、「限量4萬名額！贈送聯動紀念實體卡片特別活動」

本次聯動將舉辦「限量 4 萬名額！贈送聯動紀念實體卡片」特別活動。紀念實體卡片能在「遊戲王公式卡片遊戲」實體卡片遊戲中使用，卡片圖樣設計將僅限於參加本聯動活動方能獲得的限定版本（共2種/1包）。參加辦法為突破「怪物彈珠」遊戲內「指定活動冒險關卡」後可獲得領取實體卡片的權利。兌換領取卡片將預定在 3 月 2 日於台灣不同地區 2 處、香港 1 處的特定會場舉行。活動詳情及兌換領取實體卡片的詳細方法將日後於「怪物彈珠」繁體中文官方網站及官方 Facebook 專頁公開。

另外，這次將是「遊戲王公式卡片遊戲」首度舉辦跨界發行紀念實體卡片活動。

2、《遊戲王－怪獸之決鬥》x 《怪物彈珠》獨家「聯動原創周邊」贈送活動

2 月 12 日（二）起將提前釋出《遊戲王－怪獸之決鬥》x《怪物彈珠》聯動的事前特別活動，玩家們務必把握聯動原創周邊商品入手機會！

事前特別活動①：遊玩「挑戰！迷宮之對決！」小遊戲GET獎品吧！

到本聯動活動的特別網頁內遊玩「挑戰！迷宮之對決！」並登錄過關時間，進入排行榜前30名將可獲得獨家「聯動原創周邊」及GASH點數卡等豐富獎品。本活動預定從2月12日（二）開跑，只需傾斜手機讓彈珠滾動，朝目標邁進！屆時請玩家千萬別錯過。

開始時間：2019年2月12日（二）15:00～

參加辦法：

1、遊玩聯動活動特別網頁內的小遊戲「挑戰！迷宮之對決！」

2、登錄突破關卡時間、並填寫遊戲內暱稱及電子郵件地址，送出信息後完成參加活動手續。



事前特別活動②：集滿栗子球量表GET獎品吧！

在特別網頁中將會有大量於「遊戲王公式卡片遊戲」中登場的「栗子球」出現的「栗子球量表」，透過參加網頁內的小遊戲「挑戰！迷宮之對決！」，並隨著特別網頁訪問人數的增加，若「栗子球量表」達成一定標準，官方還將發放獎勵與繁體中文版遊戲內的所有玩家。

開始時間：2019年2月12日（二）15:00～

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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