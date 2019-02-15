《Beat Saber》玩家表現超乎預期　Steam VR將進行修正

《Beat Saber》是一款由捷克獨立遊戲開發商 Hyperbolic Magnetism 所打造的 VR 音樂遊戲，該作讓玩家在虛擬實境中掌握光劍，並跟著音樂節奏來劈砍襲來的方塊，但並不是砍到就好，必須依著對應的光劍顏色和指定方向做揮砍才算成功，有了挑戰性在加上可加入自定音樂的設計讓他成了不少人相當熱愛的 VR 作品。

雖然這款遊戲推出已有一段時間，但在近期又再度成了熱門話題之一，不過原因並不是因為遊戲多了新內容，而是 Valve 在近期所發出的 SteamVR Beta 更新公告，其內容表示因《Beat Saber》打破了他們對於人類動態的想像，因此針對動態捕捉的數據做了修正。

為了讓玩家了解情況，Valve 的 VR 相關開發成員 Ben Jackson 表示動態捕捉系統都會有個標準數據來排除錯誤的捕捉資料，但看來這些標準數具不適用在某些高端的《Beat Saber》玩家，其中一項便是轉動手腕的速度，有人可做到一秒轉動 3600 度的高速動作，已遠遠超越原先所設立的標準數據，讓他們必須進行調整。

《Beat Saber》在去年 5 月以付費測試的形式在 Steam 平台登場後便靠著光劍風格和高挑戰性的設計獲得了不小的關注度，即便還未正式上架，但其於 Steam 平台上的評價到現在還是維持在壓倒性好評的狀態，該作除了 PC 外，也已在 PS4 上登場玩家若有興趣的話不妨也來挑戰看看吧！

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