【BIOHAZARD 2:RE】生化危機2重製版　Fans成功製出兩隻暴君

【BIOHAZARD 2:RE】(生化危機2/Resident Evil 2重製版)有著煩人的敵人暴君，在窄路相逢時相當麻煩。不過Fans可能仍未夠喉，決心找出做成兩隻暴君的情況：

暴君（Tyrant/Mr.X）在遊戲中觸發一些事件就會自動產生，有玩家就利用這個規則，成功產生了兩隻暴君，更加「歡樂」地玩捉迷藏。這個Gltich的方法其實頗為正路，只是在裡關選擇Leon，保留不去洗澡室後的觸發點，在完成好墜毀直升機的通道後才觸發，「帶」著暴君1號機一起去看直升機，如是者便能「產生」兩個暴君。

影片中的21:30左右開始出現兩隻暴君：

暴君（Tyrant/Mr.X）因為開發成本貴過獵食者兩倍多，令Umbrella公司沒有對它進行生化兵器的量產。沒想到Leon竟然可無課金生產多一隻暴君!!

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