Switch《喵娘樂園Vol.2 姊妹貓糖》收錄喵娘樂園Extra為破關特典

日本 CFK 預定於 2019 年 2 月 14 日本周四在 PS4／Nintendo Switch 等平台推出，旗下人氣作《喵娘樂園》系列最新作《喵娘樂園Vol.2 姊妹貓糖》（ネコぱら Vol.2 姉妹ネコのシュクレ，中文名暫稱），隨著遊戲發售日逼近，官方特地公開本作破關特典的最新情報要給玩家們知道！

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《喵娘樂園Vol.2》為官方將目前於 Steam 平台推出的 PC 版移植到 PS4／Switch 等主機上，並在畫面等各方面都加以優化提升的人氣甜點店經營文字遊戲最新家用主機移植版本。而在這次官方所公開的遊戲破關特典方面，則是宣布將會把「喵娘樂園Extra 小貓日的約定」（ネコぱらExtra 仔ネコの日の約束）收錄登場，讓玩家們可以在家機版裡進行遊玩體驗。

「喵娘樂園Extra 小貓日的約定」為官方於 2018 年 7 月所發售的《喵娘樂園》番外篇作品，遊戲將會以《喵娘樂園Vol.1》半年前的時間做為背景，在遊戲中，將會收錄在《喵娘樂園》系列中玩家們所熟悉的可愛貓娘們小時候的模樣登場，而且在這次家機版中，也將畫面從之前的 1280×720px 一口氣提升為 1920×1080px 的 Full-HD 畫質，並對應日文／英文／繁體中文／簡體中文等多種語系，讓玩家們可以在更高畫質演出下，盡情體驗這部《喵娘樂園》番外篇劇情樂趣！

附帶一提，目前本作 Switch 版已經在 Nintendo e-Shop 中開放預先下載，有興趣的玩家們不妨趁現在趕快先來下載，好在 14 日遊戲發售當天就能第一手搶先體驗遊戲樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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