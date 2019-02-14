Switch《ASTRAL CHAIN》突發公布！白金工作室動作新遊戲夏季發售

【Nintendo Direct 2019.2.13】白金工作室為Switch製作的全新動作遊戲IP《ASTRAL CHAIN》突發公開，可能是2.13發布會最大驚喜，而且不像《Granblue Fantasy Relink》又或《Bayonetta 3》般只聞樓梯響唔講幾時出，今次連發售日一併公開，今年夏天就玩到！

Switch《ASTRAL CHAIN》公開內容只有一段Trailer影片，遊戲系統和各種詳情都未有詳細提及；就影片所見相信都是《Bayonetta》式的清版動作遊戲，不過今次就不玩歐陸風格改走日系Cyberpunk路線。遊戲最大特色是主角可以召喚出「分身」，然後發動各種帥氣（中二）連攜攻擊。不知道這是否Switch實機影片，如果能以Switch的機能造出如此流暢的戰鬥和特效，就真是十分厲害。

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製作陣方面，人設有頂尖SF漫畫家「桂正和」（代表作《Zetman》、《電影少女》等）操刀，遊戲監督為《尼爾：自動人形》的田浦貴久，而大家最喜愛的神谷英樹就以「督導」（Supervision）身份參與開發。

提到白金工作室，任天堂也非常識做，知道大家最關心是有如石沉大海一直沒有了消息的《Bayonetta 3》（魔天驚兵錄3），而節目主持人小泉歡晃（任天堂企劃製作本部副部長）也大派定心丸，指《Bayonetta 3》的開發仍在如火如茶進行中。

Bayonetta 3、Babylon Fall、這隻ASTRAL CHAIN加上已收隊的Granblue Fantasy Relink，原來白金之前同時開發4、5隻遊戲...會不會太忙了點。

很衰地想，會不會是Cygames不滿白金將資源投放到此作的開發而令《Granblue Fantasy Relink》進度落後，才令Cygames忍不住要「飛起」白金自己完成遊戲呢...無論如何，白金的動作遊戲就是玩家的福音，《ASTRAL CHAIN》預定在2019年8月30日發售。

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