Final Fantasy 劇作家野島一成RPG新作《Project Babel》情報公開

日本 Colopl 預定在 iOS／Android 等手機平台上推出，目前預約註冊活動也正在官網進行中的新作 RPG《Project Babel》，官方宣布將正式定名為《最終的通天塔》（最果てのバベル，中文名暫稱）。

（gamebase）

《最終的通天塔》為一款由之前曾參與《Final Fantasy》系列七、八、十代等系列作腳本的「野島一成」擔任劇本，知名遊戲作曲家「崎元 仁」負責音樂製作，並邀請日本知名繪師「INEI」擔任概念美術設計的手機 RPG 遊戲，遊戲將會以一個存在著巨大高塔的世界做為舞台，玩家們將透過男女主角～少年「萊伊」與少女「瑪莉夏」的旅程，探索巨塔存在的世界之謎真相！

至於在本作故事背景方面，將會以一座巨大的通天塔「巴比倫」（Babel／バベル）做為舞台。在這座塔的周圍，有著失去文明的人們所居住的城鎮，這是一座寂靜得邁向死亡的城鎮。而在城鎮外圍，則是被廣闊的森林給包覆，森林又被高聳的岩壁所包圍，沒有人知道岩壁背後的世界，也沒有人想過前往岩壁之後的世界，只有一名少年，一直從自己的房間窗戶遙想著外面的世界——

這名 17 歲少年的名字，叫做萊伊。總是被關在隔離的房間裡，一步都不曾踏出過的他，一直希望著總有一天能獲得自由，更加了解外面世界的模樣。而少年的願望，隨著某天異變的發生而實現；塔紀 1119 年，少年與關在鳥籠裡的少女相遇，這場相遇更提供了少年少女飛向天空的翅膀，兩人將因此迎向各自的命運，展開一場新世界的探索與冒險——

按下圖看《最終的通天塔》的角色介紹▼▼▼

+ 3 + 2

而在本作實際遊戲操作方面，本作為一款讓玩家們操縱著角色在舞台上四處移動，並與敵人展開戰鬥的俯瞰式 3D RPG 遊戲。在遊戲戰鬥方面，將採用指令選擇式的方式進行，玩家們可以從攻擊、防禦、技能等指令中進行選擇角色各自的行動，然後點擊攻擊開始後，角色就會自動依照行動順序執行玩家預設選擇的指令來展開戰鬥。

同時在本作戰鬥時，每個角色都有各自不同的華麗技能可以讓玩家們靈活使用，玩家們可以透過消費指令點數來施放這些具備各種不同效果的特殊攻擊，並針對各角色自訂適合的技能裝備使用，也讓遊戲戰略性更加提升，帶給玩家們更加刺激富戰略性變化的戰鬥樂趣！

附帶一提，另外在本作中，還將會收錄獨特的「陣形」系統，不同的陣形不但會對角色站位配置產生不同的能力影響（如給予敵人的傷害，或是是否容易成為敵人攻擊目標等等），陣形本身也都會帶有不同的特殊效果（如可以提升隊伍全員速度、增加隊伍全員物理攻擊力等等），玩家們也可以依照自己的隊伍組合，來選擇最適合自己隊伍的陣形，讓戰鬥的趣味性與戰略性更加提升！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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