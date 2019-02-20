挑戰《Far Cry 極地戰嚎：破曉》花式暗殺大師示範「另類」玩法

StealthGamerBR這項名字想必對多數喜愛挑戰匿蹤暗殺要素的玩家來說並不陌生，該位YouTuber在過去便時常挑戰各式帶有匿蹤暗殺要素的作品，打造各種一鏡到底的且乾淨俐落的花式殺法，成了不少人所關注的遊戲挑戰者。

而隨着Ubisoft旗下的系列新作《極地戰嚎：破曉》在2月15號正式推出後，這位知名的暗殺挑戰者也將其列為目標，並在近期直接釋出了一串相當精采的據點解放記錄影片，維持過往的花式風格帶來各種一鏡到底的精彩刺殺秀。

不管是什麼樣的遊戲，只要帶有匿蹤暗殺要素，StealthGamerBR 往往都能帶來相當精采的表現（Gamebase）

從影片中可以看到StealthGamerBR除了近距離暗殺外也運用了其他趣味手段來達成目的，像是利用動物貪換敵人、彈跳型投射物反彈擊殺或是誘使AI走到事先準備好的C4炸彈上來為暗殺秀畫上完美句點，除了精準的暗殺外也嘗試了許多有趣的擊殺方式。玩家若對於它的暗殺風格有興趣，也可至其個人YouTube頻道查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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