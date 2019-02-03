Far Cry New Dawn 極地戰嚎：破曉 第一手試玩報告 【TpGS 2019】

【Far Cry New Dawn / 極地戰嚎：破曉 率先試玩】於台北電玩展（TpGS 2019）中Ubisoft一直隱藏了一款作品不對公眾公開試玩，原來就是將於2019年2月15日推出、《極地戰嚎 5》（Far Cry 5）後的延續作品《Far Cry New Dawn》（極地戰嚎：破曉）隱藏於只有傳媒可以接觸的秘密試玩！除了第一手試玩這款最新作品外，HK01更與遊戲製作團隊代表訪談，解說核戰後的遊戲世界！

早前於台北電玩展（TpGS）中，Ubisoft除了在會場展出本年重頭作《The Division 2》（全境封鎖2）外，其實亦有一個非公開、只有傳媒可進入的房間中展出《Far Cry New Dawn》（極地戰嚎：破曉），遊戲於2019年2月15日推出；是次可上手試的版本為可以自由走動的開放世界 + RPG 射擊，HK01相信遊戲將會是月中推出的正式版本！

Far Cry New Dawn （極地戰嚎：破曉）延續系列第5集故事發展

《極地戰嚎：破曉》（Far Cry New Dawn）延續《Far Cry 5》故事，核彈爆發後17年的末日世界，所以據Ubisoft的Far Cry製作團隊中故事總監：James Nadiger訪談間所說，《Far Cry New Dawn》是基於希望郡（Hope County）在核爆17年後的混亂世界所發生的故事，表面上似是延續第五集，但兩位女角是全新加入遊戲的角色，當中亦有部分《FC5》角色會在遊戲中出現，至於是否最強奸角The Father回歸？James笑說只好讓大家在故事中探索！

Far Cry New Dawn 故事總監 James Nadiger分享新遊戲中大小事 （鄧鴻至 攝）

HK01於台北電玩展的現場實機試玩，進入遊戲後玩家會在基地中進行武器、載具等升級，而地圖亦開放讓玩家實地搜尋資源，對《FC》老玩家當然不會陌生，新手要進入FC世界觀亦只要記著「基地是你家」！

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James Nadiger表示，《極地戰嚎：破曉》繼續採用開放世界探索模式，而玩家在戰鬥過程中可以召喚同營友伴協助攻打敵人據點，亦是在遊戲中玩家可減輕任務負擔的方法；而遊戲的武器系統在《極地戰嚎：破曉》中亦有輕微改為RPG形式，提高武器等級可以殺死同級或高一至二級敵人，但超過3級以上便會感到吃力，玩家要努力升級！同時，末世資源缺乏，玩家從戰鬥後、探索未知區域所得的任何物件都記得帶走，例如齒輪或機械部件等可以用作子彈、載具改裝用途，亦可以收集足夠數量升級基地，為玩家角色升級體力、開啟更多載具。

《極地戰嚎：破曉》中，召喚同伴可協助戰鬥，減少玩家負擔；但要注意其健康，同伴也會陣亡的！

《極地戰嚎：破曉》戰鬥截圖【點圖放大】

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《極地戰嚎：破曉 / Far Cry New Dawn》 將於2019年2月15日於PS4、Xbox One及PC平台推出。