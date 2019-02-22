《Apex Legends》兩星期封鎖逾萬六個外掛帳號　或增內建舉報系統

《Apex 英雄》（Apex Legends）在 2 月 5 號突然殺出後便獲得了不小的好評，而玩家人數也在遊戲推出僅僅一個禮拜後成長突破 2500 萬大關，成了當前最為熱門的大逃殺主題免費第一人稱射擊遊戲。不過成了熱門作品後許多問題也開始浮現，使用第三方程式作弊的玩家便是其中一項。

官方在近期對外宣布遊戲推出至今已封鎖了超過 16000 位作弊帳號，並持續鼓勵玩家踴躍檢舉，雖然這些聲明可以視為是官方有在處理外掛相關問題，但也不少人將這項聲明視為警訊，認為遊戲所採用的防作弊系統「Easy Anti Cheat（EAC）」並沒有發揮作用。

除此之外在加上遊戲本身並沒有內建舉報系統，玩家必須記下該作弊者的 ID 後再透過外部系統 Origin 或是客服網站來進行舉報，雖然官方不管有沒有證據都會進行查證，但對玩家來說依然是件相當不方便的回報方式。不少玩家已向官方建議在遊戲中加入內建舉報系統，雖然開發團隊表示這是個相當棒的點子，但這樣的回應卻也讓部分玩家感到不安。

會對官方這樣的回答會感到不安倒也不太令人意外，畢竟多人對戰遊戲發展到 2019 年已出現過不少外掛問題，若沒在遊戲中加入回報系統的原因只是單純沒想到，則《Apex 英雄》整體的反作弊和應對能力自然會被畫上個大問號。

不過部分玩家對於是否該加入遊戲內建回報系統的功能這件事也有不同的看法，畢竟《Apex 英雄》的表現已遠遠超出開發團隊的預期，加入這項功能後，官方是否有足夠的人力來審核這些回報單進行處理也是個問題，認為應該著重在強化防作弊機制來解決這些問題。相信不少這裡也有不少人是《Apex 英雄》的愛好者，各位又怎麼看它的未來呢？

即便到了 2019 年，許多玩家對戰類行的遊戲還是會有不少外掛問題（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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