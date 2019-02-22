Devil May Cry 5、惡魔獵人5 HYDE唱主題曲！ 遊戲特典DVD收錄MV

【Devil May Cry 5 / 惡魔獵人5 】歌手 HYDE 在 3 月 20 日即將發售的單曲「MAD QUALIA」將作為 CAPCOM 的動作遊戲《惡魔獵人 5》的主題曲，使用遊戲畫面的 MV 畫面也已經在 YouTube 上公開。

「MAD QUALIA」的意思就是「瘋狂」，所以 MV 中以「瘋狂的到底是自己或是他人？在醒不過來也沒有答案的惡夢中持續下墜」為意象與《惡魔獵人 5》的世界觀連結，MV 攝影也以「街道」、「歌德闇黑風」、「小巷子」為關鍵字打造棚景，以《惡魔獵人 5》中登場的惡魔形象為 HYDE 造形，是一次有強烈色彩的合作。

本單曲除了有兩個初回限定版本與一般版外，還將發售《惡魔獵人 5》版本的封面，合作 MV 也將會收錄在遊戲中的特典 DVD。

左為初回限定版A、B與一般版封面，右為《惡魔獵人 5》版本單曲封面（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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