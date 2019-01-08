《DMC V 惡魔獵人5》第二波新體驗版2月7日PS4／XB1同步下載

日本 Capcom（卡普空）預定於 2019 年 3 月 8 日在全世界 PS4／Xbox One／PC 等平台同步推出，台灣繁體體中文版也將同步上市的人氣動作遊戲《惡魔獵人》系列最新作五代《惡魔獵人5》（Devil May Cry 5／デビルメイクライ5），宣佈將於 2 月 7 日起在 PS4／Xbox One 主機上推出第二波新體驗版讓玩家們下載。

官方表示，在這次的新體驗版中，除了將會針對主角尼祿右手的「Devil Breaker」義肢追加全新的動作招式，讓玩家們能夠體驗這名主角「Devil Breaker」義肢的全新戰鬥樂趣之外，體驗版也將會支援記錄使用，讓玩家們可以先來熟悉尼祿的各種技能招式。

另外隨著本次新體驗版的推出，官方也宣布原本自 2018 年 12 月 7 日起推出的 Xbox One 專用 demo 測試版，將會隨著這次新體驗版的推出而終止下載，這點玩家們可要注意。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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