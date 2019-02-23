《暗黑地牢2》Roguelike風橫向卷軸RPG釋出設計宣傳影片

加拿大溫哥華 Red Hook Games 宣布，預定推出一款Roguelike風格新作橫向卷軸類型RPG《Darkest Dungeon 暗黑地牢2》，並公開遊戲最新設計宣傳影片讓玩家們欣賞。

《Darkest Dungeon 暗黑地牢》為官方於2016年在PC等平台推出，採用美漫等美術風格裡常見的哥德式風格2D美術特色的橫向卷軸類型RPG遊戲，遊戲中加入了許多Roguelike RPG裡玩家們常見熟悉的要素，例如像是迷宮的自動生成、戰鬥中死亡的角色無法再復活使用，必須改雇用其他新英雄作為夥伴等設計，加上豐富的故事與迷宮探索要素，因此在推出後受到許多玩家好評。



至於在這次的二代方面，雖然現階段官方並沒有公布太多訊息情報，不過在這次官方釋出的設計宣傳影片裡，卻收錄了前作15種登場職業中的盜墓者與瘟疫醫師等六名角色在積雪的山岳地帶仰看的畫面，似乎暗示這些職業都將會在遊戲中再度復活登場？至於有關本作包括遊戲平台、發售時間與遊戲內容等更進一步的情報，目前則都還有待官方後續發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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