《露露亞的鍊金工房》遊戲資訊VOL.7　前亞爾茲王女梅露露登場

《露露亞的鍊金工房》今日透過日本法米通雜誌釋出了 PS4/Nintendo Switch 試玩版，官方同步公開三部曲《梅露露的鍊金工房》女主角新造型，並且揭露第七波遊戲資訊。

梅露露琳絲•蕾蒂•亞爾茲（梅露露）

過去曾是亞爾茲王國的公主。在《梅露露的鍊金工房～亞蘭德之鍊金術士3～》中，為了讓亞爾茲王國成為有資格與亞蘭德共和國合併的地方，使用鍊金術努力奮鬥；現在則因為任務已達成，自由自在地在世界各地旅行。本來個性就天真爛漫，卸下公主的職責後似乎有更嚴重的傾向。

登場人物：凱娜──亞爾茲的優秀公務員

梅露露的青梅竹馬，原本負責照顧梅露露。目前則擔任亞爾茲的公務員，負責管理公所。據說在照顧梅露露時鍛鍊的戰鬥能力依舊健在。想要與梅露露一起打造更好的亞爾茲，而勤奮努力的工作著。

登場人物：貝諾──育幼院的「爸爸」

亞克里斯的阿爾姆絲塔育幼院院長，受到孩子們的仰慕。希望孩子們能幸福而工作過度，最近變得很憔悴。經常逞強，導致每次都被露露亞或璦法責備。在擔任院長之前，似乎做過別的工作。

悄悄逼近露露亞的險惡陰影

只有露露亞能夠解讀，遇到困難時會助她一臂之力的古文書「鍊金謎語之書」。即便是像托托莉這種亞蘭德代表的鍊金術士，也摸不清這本書的真面目。露露亞在鍊金謎語之書的指引下，鍊金術急速成長，然而似乎不會這麼一帆風順。

看到依賴鍊金謎語之書的露露亞而面露擔心的托托莉多次向她說：「就算沒有這本書，也能靠自己的力量前進」。即便是亞蘭德中擁有屈指實力的托托莉也沒有聽過像「鍊金謎語之書」般充滿謎團的書。她接著向露露亞提出不要太依賴鍊金謎語之書的忠告。鍊金謎語之書的真面目究竟是什…？

露露亞受到「鍊金謎語之書」的幫助，開始成長為鍊金術士。但是，在某個時候鍊金謎語之書的反應突然停止，露露亞的解讀工作也遇到瓶頸。她為了解讀書中內容，決定到世界各地旅行增廣見聞。鍊金謎語之書似乎不僅是一本在有困難時會提供解答的書。露露亞決定與前來幫忙的可靠夥伴們一同踏上旅途——。

+ 4 + 3 + 2

本篇故事之外，還有豐富的人物事件！

除了一起旅行的主要人物，本作也有為在亞克里斯等街道生活的人物們準備了豐富的事件。隨著故事進展或是與人物友好度的提升，就能觸發各種登場人物們的事件。

與不同登場人物們組成隊伍吧！介紹部分「原初武技」

登場人物都擁有特色迥異的戰鬥能力，還可以利用人物間的羈絆發揮新的能力！依照前衛成員的組合所發動的「原初武技」對戰鬥極為有利。以從故事劇情或事件中得知魅力而喜歡上的人物來組成隊伍相當有趣，但也很推薦嘗試各式各樣的「原初武技」，以組成最適合自己遊玩方式的最強隊伍為目標。嘗試各種組合，享受隊伍組成的樂趣吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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