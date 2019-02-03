《露露亞的鍊金工房》5月上架發售　公開新調和要素「覺醒效果」

台灣光榮特庫摩宣布，PlayStation 4/ Nintendo Switch/ Steam《露露亞的鍊金工房～亞蘭德之鍊金術士4～》將於2019年5月21日（二）發售。本次公開出登場自《托托莉的鍊金工房》兩位玩家熟悉的角色，在最新作以全新姿態出現的樣貌。

托托莉亞•赫爾默德（托托莉）

鍊金術士，蘿樂娜的徒弟，其鍊金術能力與蘿樂娜不相上下，在亞蘭德中也是屈指可數的有實力者。與琵亞妮雅情同姊妹，兩個人為了能將鍊金術推廣至世界而持續展開活動。從以前就會不經意說出很毒舌的話，但最近似乎開始非常在意這點。

敏敏‧霍利爾‧馮‧修瓦茲蘭格

負責護衛托托莉的女性。冒險者中數一數二的有實力者，槍術高超，說她有亞蘭德中第一或第二的實力也不為過。與一同旅行的托托莉是好朋友，對敏敏而言托托莉是無可取代的存在。因為出身貴族，自尊心較高，個性好勝。

關於「鍊金謎語之書」

只有露露亞能夠解讀的古文書——「鍊金謎語之書」。在露露亞遇到危險時，突然發出光芒，並浮現出鍊金術相關的知識。充滿謎團的「鍊金謎語之書」其真面目究竟是⋯⋯

本作劇情描述，蘿樂娜外出時收到了一封信，信上寫著來自亞蘭德共和國的通知：蘿樂娜工房的營業執照即將到期。為了能讓母親的工房繼續經營，露露亞動身前往亞蘭德。最親愛的母親所經營的工房即將消失！？為此倍感慌亂的露露亞在琵亞妮雅的建議下，決定前往亞蘭德。啟程前往母親的故鄉讓露露亞感到相當興奮。這段旅程將會有怎樣的邂逅抑或是冒險等著她呢——？

+ 5 + 4 + 3

逐漸拓展出亞蘭德世界的地圖

本作的探索系統以《托托莉的鍊金工房》為基礎，玩家可以透過探索慢慢拓展出新的地圖。另外解讀「鍊金謎語之書」也會出現新的地圖。蒐集登場魔物或是能夠採取的道具等情報後，該地圖的「探索率」就會提升。當探索率達到100%時，能夠採集到品質較高的道具的機率也會提升！



本作的探索系統以《托托莉的鍊金工房》為基礎，玩家可以透過探索慢慢拓展出新的地圖。（Gamebase）

引出材料潛力的「覺醒效果」

而想要更近一步鑽研道具製作的話，本作有能夠引出材料潛力的「覺醒效果」，在調和追加了新要素「覺醒效果」。覺醒效果指的是材料本身所擁有的隱藏效果，只要以蘊含覺醒效果的道具為材料進行調和，就可以製作出附帶一般調和中不會出現的效果的道具。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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