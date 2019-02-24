《Apex Legends》開發團隊分享「最廢槍」Mozambique使用技巧

《Apex 英雄》（Apex Legends）在近期推出新槍「哈博克」（HAVOC）後也迅速於知名網路論壇Reddit舉辦QA問答，讓玩家藉着此次機會來討論新槍的表現和並尋求玩家的建議，來看看這位新成員是否有需要修改的必要。不過這段QA的焦點並不是只有新武器，「莫三比克」（Mozambique）也是該串QA的焦點之一。

莫三比克是《Apex 英雄》的一把三管霰彈手槍，雖然在《泰坦降臨 2》中的表現超群，但來到了《Apex 英雄》後卻成了玩家寧可赤手空拳也不要撿的公認爛槍。而開發團隊舉辦了本次的開放QA問答後，便有玩家藉着此次的機會詢問莫三比克是否有機會獲得更新強化。

官方雖然在開頭表示目前沒有這個計劃，並開玩笑的表示只想欣賞玩家針對這把槍作的各種趣味梗圖，但也給了一些莫三比克的使用建議。開發團隊表示玩家可多多利用瞄準射擊的作法來縮小莫三比克的彈道擴散度，再接着依循兩槍打胸一槍打頭的射擊公式，藉此來提升莫三比克的表現。

雖然官方並沒有要對這把槍做任何更動，但開發團隊所提出的建議使用技巧也獲得了不少玩家的認同，不過是否真的能夠提升莫三比克的評價恐怕還有待觀察，畢竟不是每個人都能在三發全數打中目標，但玩家對於自己的準度還算有信心，不妨採用官方的建議來練練看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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