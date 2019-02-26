終結《鬥陣特攻》電競賽42連敗紀錄！上海龍之隊擊敗波士頓崛起

《鬥陣特攻》職業電競聯賽推行至今已有20支地區隊伍，每支戰隊都有不少支持者，但其中最為知名的隊伍大概就屬「上海龍之隊」，但原因並不是因為該支戰隊戰績輝煌，而是因為它的第一賽季40連敗0勝紀錄，而成了不少玩家所關注的最弱隊伍。

上海龍之隊 2018 年賽季的戰績為0勝40敗（Gamebase）

上海龍之隊在第一賽季結束後也作了大規模的整頓，僅留下原有的3名選手，將其餘成員釋出進行重組後已成為一隊幾乎全韓陣容的戰隊（僅Diya一人為中國選手）。不過2019賽季開打後，上海龍之隊對上杭州閃電隊與溫哥華泰坦隊時還是吞下了敗局，將紀錄推向42連敗。

雖然就新賽季目前的表現來看，上海龍之隊的連敗紀錄只會持續下去，但在職業電競聯賽2019年賽季第二週賽事中對上波士頓崛起隊卻出現了轉機，在前三局中的伊利歐斯、國王大道與地平線月球殖民地持續取勝，最終以3：1的戰果取得了首勝終止了42連敗的紀錄，為隊伍和《鬥陣特攻》職業電競聯賽締造了歷史性的一刻。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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