【TpGS 2019】鐵孤參戰！SD Gundam GGen火線縱橫 重現催淚結局

預定2019年在PS4／Nintendo Switch／PC Steam等平台推出《SD Gundam G世代 火線縱橫》繁體中文版，《鋼彈 SEED》聲優保志總一朗與田中理惠，與開發團隊宮城嘉樹／塚中健介蒞臨現場舞台活動。

開發團隊帶來最新宣傳影片，塚中健介則為現場玩家介紹《SD Gundam G世代》的系列作固有特色，以及在經過《G 世代 創世》後，以「原作追加體驗」為主要概念，選擇了四個截然不同的鋼彈作品，呈現登場機體的帥氣程度。

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現場公開了《SD Gundam G世代 火線縱橫》中文版開發中畫面，以《鋼彈 SEED》戰役為主題，並邀請「煌大和」聲優保志總一朗操作，田中理惠現場隨時以「拉克絲」的角色來現場為保志總一朗加油。現場操作了「正義鋼彈」、「自由鋼彈」以及「永恆號」，甚至連《鐵血孤兒》的「獵魔鋼彈」都有參戰畫面。

此外製作人更公開了保志總一朗與田中理惠在《鋼彈 SEED》另一位配音的角色機體出戰影片，尤其是「米雅」的薩克造型相當特別，戰鬥畫面也像在開演唱會一樣，讓保志總一朗不禁吐槽說「請讓她真的上場戰鬥吧！」

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開發團隊宮城嘉樹／塚中健介專訪

首先提到本次收錄四大鋼彈作品的理由，製作人表示前作以宇宙世紀為中心的作品已經完整。因此挑選了宇宙世紀以外人氣最高的四款作品，他自己則私心希望《鋼彈 X》能夠被收錄。

《G世代 火線縱橫》（Gamebase）

本作中許多機體、高度都已經重新設計更有真實感，如果加入更多機體很難保證品質。另外還有未公開的系統是為了發揮這四個作品更深度的魅力而準備，請玩家期待。 這次的四款作品當中《鐵血孤兒》是初次參戰、《鋼彈 00》、《鋼彈 SEED》、《鋼彈 W》曾經參戰，但是還是重新設計他們的過場動畫、動作，帶給玩家更有動感與刺激的畫面享受。

《G世代 火線縱橫》（Gamebase）

本作是屬於「原作追加體驗」的設計，目前沒有其他鋼彈遊戲有這樣的設計，因此這次要讓玩家自由選擇喜歡的故事，並深入體驗四個世界各自的劇情，但是實際玩家遊玩時，可以根據自己喜好加入其他世界的機體參戰，這也是我們首次挑戰將四個不同世界觀的機體加入同一個作品當中。

《G世代 火線縱橫》（Gamebase）

其中《鐵血孤兒》與其他作品不同是主角全滅的劇情要怎麼呈現呢？製作人回應「嗯～的確是這樣呢，基本上我們還是會遵照原作劇情發展，但是如各位知道的劇情結局，但是我們會以遊戲的方式好好呈現」所以玩家可能又要於遊戲中再度感受「破滅魔劍」的威力了。

2019台北國際電玩展（Gamebase）

製作人指出本次參戰的作品，四個世界觀的都有獨立的設計圖研發路徑，但是光是 SEED 世界的「異端鋼彈」的設計圖就相當多了，但其實在開發當中相較於過去進行同一世界觀的機體強度設計，要同時平衡四個世界觀的機體強弱，是目前遇到的困難點，同時也是有趣的地方。

《G世代 火線縱橫》（Gamebase）

一次加入四個世界的鋼彈機體，讓製作人指出這次的機體收納總數是超過《G世代 創世》的數量，但會可能確保各界的機體登場數量平均。也因為機體數量多，本作的下載擴充內容還是未定案的狀態。像製作人表示舞台活動中加納德搭乘的「亥伯龍」鋼彈，由保志總一朗重新配音推出的鋼彈機體，之後會陸續公開，是否還有沒公開的機體「還是祕密中！」

《G世代 火線縱橫》（Gamebase）

包含未公開的機體，當然也有沒公開的系統，但製作人稍微揭示了這次的開發方向，希望不以戰艦為主，而是以機體的帥氣表現呈現。

《G世代 火線縱橫》（Gamebase）

此次系列首度登上PC平台，製作人表示，開發團隊是為了讓更多玩家能接觸到《G世代》的魅力，相較於前作在PS4/PSVita /Switch登場，這次才增加PC版本。而且在PC版開發當中遇到的問題，是由於每個玩家的配備狀態不同，要如何讓玩家的體驗品質能夠統一，正在為此努力開發中。至於推出時期雖然是2019年內，製作人表示「希望天氣還沒變冷的時候就能推出了，但目前還未定」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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