《BioHazard》系列RE完再RE　三大Switch移植版發售日決定

日本 Capcom 於 2018 年曾宣布，將在 Nintendo Switch 主機上推出旗下人氣恐怖生存動作冒險遊戲《BioHazard／Resident Evil（惡靈古堡）》系列包括《惡靈古堡0》、《惡靈古堡 HD重製版》、《惡靈古堡4》等多款系列作 Switch 移植版，如今官方正式宣布，上述這三款移植版都將決定於 5 月 21 日起在海外任天堂ｅ商店正式推出下載販售。

而這三款遊戲除了將會於 5 月 21 日起在海外任天堂ｅ商店推出下載販售之外，也將會於 5 月 23 日起在日本任天堂ｅ商店推出數位版下載，定價各 3,056 日圓，並將從 2 月 28 日起開放預先下載，讓玩家們在 Switch 主機上也能體驗這三款系列人氣作恐怖驚悚又刺激的動作冒險樂趣！

《惡靈古堡》系列三部作Switch版發售日決定！（gamebase）

附帶一提，另外官方也宣布，將會同步於 5 月 23 日推出將《惡靈古堡0 HD重製版》與《惡靈古堡 HD重製版》同梱的實體包裝版《惡靈古堡 原創合輯》（內含《惡靈古堡0》的遊戲卡匣與《1》的下載序號），定價 5,500 日圓，並在卡普空自家的網路商城 e-Capcom 推出限定版企劃讓玩家們選購，喜歡系列作的粉絲們，可別錯過這次一次收藏的大好機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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