《模擬城市》變天空之城？《Airborne Kingdom》創建理想天堂

【Airborne Kingdom】喜愛城市建設主題的模擬遊戲的玩家想必都玩過《模擬城市》（Simcity）系列或是《Cities: Skylines》吧？花費大量心思去設計和建構整個城市，將其打造成能夠正常自我運作的完美都市所帶來的成就感真的是相當過癮，但各位有沒試過挑戰打造一座空中之城呢？《Airborne Kingdom》本身也是款主打模擬城市建設玩法，但玩家在該作中所要打造的是在飄浮在空中的城市，

《Airborne Kingdom》是一款由The Wandering Band LLC所打造的獨立遊戲，雖然本身也是款主打模擬城市建設玩法，但玩家在該作中所要打造的是在飄浮在空中的城市，玩家除了擴展城市外，還得注意整體結構不會因為失去平衡而翻...城？

擴建自己的天空之城時還得注意維持城市的整體平衡避免翻城。（Gamebase）

除此之外玩家也可給予自己的城市加上飛行動力，探索亂數生成的世界來尋找其他的地表城市，除了可與他們交換資源外，也可吸引更多人民轉至自己的空中城市定居。《Airborne Kingdom》目前還未有明確的推出日期，但有興趣的玩家也可前往官方網站或是Steam頁面關注整體開發進度。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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