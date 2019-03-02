高達 SD三國創傑傳 呂布 貂蟬 趙雲模型款式公開 動漫化決定！

【高達 SD三國創傑傳3月尾始動】《CoCo》漫畫雜誌實體書版停刊，令人想起當年《SD三國傳》漫畫及玩具介紹文，回憶無限。但人總需要向前望！3月尾SD三國創傑傳模型就開始發售，近日BANDAI再公開了呂布、貂蟬以及趙雲3款新作，亦鐵定推出漫畫及動畫版。

高達《SD三國創傑傳》3月尾開始賣模型，一齊回顧6款在港記招展出過實物的 6款高達，以及3款網上公開新作呂布、貂蟬以及趙雲的圖輯吧。

新一代SD高達三英，個人少少意見是劉備獨角獸跟張飛神高達（左）撞色，相對的關弱Nu高達就非常搶眼。（右）

劉備獨角獸高達

張飛神高達 ＆關羽雲長Nu高達

+ 4 + 3 + 2

曹操飛翼高達 董卓天意高達 孫堅迷惘高達

+ 6 + 5 + 4

趙雲ダブルオーガンダム＆碧竜駆

趙雲00高達 ＆ 碧竜騎 趙子龍有部專用電單車！趙雲ダブルオーガンダム＆碧竜駆（5月發售／1080日圓）

呂布シナンジュ＆赤兎馬

呂布シナンジュ＆赤兎馬：呂布不再是多魯基斯啦，改成新安州！赤兔馬則變了紅色龍型電單車。（5月發售／1404日圓）

貂蝉クシャトリヤ

4月有港版漫畫 7月卡通全球首播

4月起香港拓植社《LUCKY》會連載曹操為主的《蒼翔傳》，而日本sunrise就會由津島直人負責手土以及孫堅做主角的《焰虎譚》，而在7月起香港／美國／韓國等全球14國會播出高達《SD三國創傑傳》動畫。