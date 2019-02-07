高達40週年商品發布會 gundam有超級秘密武器？RX-78又出乜？

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日前高達舉行40週年商品發布會，除了Uniqlo 買Gundam UT 送模型的大型合作，場內原來還有一件未決定是否正式發售的元祖高達 Gundam RX-78-2超大型ITEM，目測要用一張課室用書台才放得下！一齊睇睇這款大型高達新品的細節吧。

日前高達舉行40週年商品發布會，場內有一件未決定是否正式發售的元祖高達 Gundam RX-78-2超大型半身像，目測要用一張課室用書台才放得下！一齊睇睇大型高達胸像的細節吧。

日前高達舉行40週年商品發布會，公開了一款「參考作品」元祖高達 Gundam RX-78-2超大型半身像，目測要用一張課室用書台才放得下！一齊睇睇大型高達胸像的細節吧。

點擊放大睇高達巨型半身像頂級細節

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元祖高達 Gundam RX-78-2超大型半身像的尺寸，估計最少有1：30左右，高達頭似乎有很多活動裝甲可以打開。而兩膊裝甲上更有噴咀、內機械構造、可動裝甲。胸部排氣口跟左右胸的裝甲都可以打開，但就未見到胸部正中的駕駛倉細節。再看看背包，兩支光束劍的尺寸足夠給小朋友握在手上，不過背包上的引擎、噴射器就有點細節不足。

而最令人關心的是高達腰部下位置，是用兩支類似核戰機噴咀般的圓柱體支持，究竟胸像內有無整部核戰機？

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