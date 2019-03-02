【惡搞】動畫師創作呈現《魔物獵人：世界》「大兇豺龍」成長史

NCHProductions 是一個時常以各式遊戲作為創作主題的動畫師，而其最為知名的便是《魔物獵人：世界》系列作品，時常透過動畫呈現各個魔物的攻略方式，但又加入了不少趣味惡搞梗，讓他成了不少魔物。

近期他也再度釋出了新的《魔物獵人：世界》創作，不過並不是以近期的《巫師 3》合作活動為目標，而是以「大兇豺龍」成長史為動畫主題，聽起來是個相當正常的生物觀察記錄，但 NCHProductions 這次也還是保持著過去的幽默風格，加入了不少惡搞梗將其便成了爆笑短篇動畫。

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玩家若對於他的動畫創作風格有興趣，也可前往其個人 YouTube 頻道查看其他作品，除了《魔物獵人》外，他也曾以其他遊戲或是網路趣味梗作為主題，像是先前轟動網路世界的「庫巴姬」也曾是他的挑戰項目之一。此外《魔物獵人：世界》最近才加入《巫師 3》合作活動，或許過沒多久就會看到他所製作的惡搞版「古代鹿首精」攻略影片也說不定，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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