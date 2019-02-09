MHW X Witcher 3 超誠意聯乘、居然仲有新劇情！

《Monster Hunter World》(魔物獵人 世界)今日迎來了 ver 6.00 的大型更新，而隨之而來的，就是與另一大作《Witcher 3》(巫師3)的合作聯乘。而與過去的遊戲聯乘有點不同，今次的聯乘除了為《Monster Hunter World 》帶來新的裝備以外，新加入的任務讓玩家居然尤如《Witcher》外傳，加入全新劇情，絕對令兩作 Fans 大呼過癮！！

今次的聯乘只需要將《Monster Hunter World（下稱 MHW）》更新至 6.00 版本即可參與，特別任務內含《Witcher》主角傑洛特 Geralt 的穿越劇情，在一連串與《MHW》世界的角色互動之後，玩家就會扮演傑洛特在古代樹森林中完成任務。

在一連串與《MHW》世界的角色互動之後，玩家就會扮演傑洛特在古代樹森林中完成任務。

《Witcher》魔物 － 鹿首精將會以新魔物姿態亂入《MHW》

而作為任務的獎勵，可獲得特別的道具和動作、新公會名片的背景、姿勢和稱號。亦可使用任務報酬的素材生產整套防具「傑洛特α」系列、單手劍「狩魔獵人的銀劍」、隨從武器「怪物的咒杖α」和隨從的整套防具「孽鬼α」！