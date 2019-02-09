MHW X Witcher 3 超誠意聯乘、居然仲有新劇情！

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Monster Hunter World》(魔物獵人 世界)今日迎來了 ver 6.00 的大型更新，而隨之而來的，就是與另一大作《Witcher 3》(巫師3)的合作聯乘。而與過去的遊戲聯乘有點不同，今次的聯乘除了為《Monster Hunter World 》帶來新的裝備以外，新加入的任務讓玩家居然尤如《Witcher》外傳，加入全新劇情，絕對令兩作 Fans 大呼過癮！！

今次的聯乘只需要將《Monster Hunter World（下稱 MHW）》更新至 6.00 版本即可參與，特別任務內含《Witcher》主角傑洛特 Geralt 的穿越劇情，在一連串與《MHW》世界的角色互動之後，玩家就會扮演傑洛特在古代樹森林中完成任務。

在一連串與《MHW》世界的角色互動之後，玩家就會扮演傑洛特在古代樹森林中完成任務。

《Witcher》魔物 － 鹿首精將會以新魔物姿態亂入《MHW》

而作為任務的獎勵，可獲得特別的道具和動作、新公會名片的背景、姿勢和稱號。亦可使用任務報酬的素材生產整套防具「傑洛特α」系列、單手劍「狩魔獵人的銀劍」、隨從武器「怪物的咒杖α」和隨從的整套防具「孽鬼α」！

另一方面，在 2 月 15 日還會有另外追加的 9 星難度任務，完成後可以獲得另一《Witcher》角色 - 希里 Ciri 的防具，喜歡玩女角的話絕對不能錯過！

BioHazard RE2 生化危機2 攻略：暴君、利卡Licker簡易迴避法
【有片】日網民5部計數機當鋼琴彈EVA殘酷天使　音色清脆層次豐富
天后Celine Dion新裝激似「戶愚呂弟」！網民大量惡搞二創改圖
白金工作室退出《碧藍幻想:Relink》 會唔會神作變伏作？
【Apex英雄】EA食雞新作PC、PS4及Xbox上線　8位型格英雄免費任玩
Steam農曆新年遊戲特賣折上折加代幣回贈　過年買爆佢！
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Claire Hardcore S+流程解說影片
《瑞獸勇者》本地原創舞獅機械人 新春紅金版勁似ironman又好意頭
Hot Toys 銃夢 12吋 戰鬥天使艾莉達 大眼妹造型立體化．超重口味
過年最啱玩之Steam遊戲推薦 消磨時間定招呼親戚小朋友都咁fit！
《邂逅在迷宮》全新體驗手遊台港澳代理確定！

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。