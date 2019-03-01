Metal Build EVA 初號機再版決定　炒家末日！設計師開聲鬧排隊黨

Metal Build EVA 初號機在日本被排隊黨搶貨，香港炒埋一份，買不到的真玩家怨聲載道，終於，BANDAI今日宣佈2019年內再版。

Metal Build EVA 初號機在日本被排隊黨搶貨，香港炒埋一份，買不到的真玩家怨聲載道，終於，BANDAI今日宣佈2019年內再版。

去年公開後，Metal Build EVA 初號機一直被受玩具迷追捧，但由於零售商也不知道供貨量是否足夠，都不敢大手收訂。2月23日發售當日，日本網民目擊大量操國語人士在秋葉原按蛇頭指示排隊買貨。原價23000日圓左右的MB EVA，被炒至40000日圓。香港方面雖然有官方在C3展內發售＄2550行貨，但數量據講不足100盒，市面的港版現貨也要＄2650才能買到。

Metal Build EVA 初號機被炒上40000日圓／2800港元，為顧及用家，BANDAI今日宣佈2019年內再版。

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炒賣／買佔情況之嚴重，甚至傳到「METAL BUILD EVANGELION 初號機」設計師山下育人（山下いくと）耳中，他2月28日在個人twitter上向bandai申訴，希望他們多為真正喜歡玩具的人設想，明明做了一件好貨，希望負責營銷的方面也做點事，在MB EVA貳號機推出時再版MB初號機。

不足一日，BANDAI果然在官網發放再版消息，將在近期公開再版預訂日子，但未透露正式再版時期！

（其實都有點擔心，無論是店頭販賣、或者魂shop訂購，國內需要大的話，炒家都會繼續搶，到時我們玩家都只能不斷按F5鍵……希望BANDAI想出一點方法幫真買家吧。宅民黨也有好多EVA玩家，我們會密切留意情況，到時再教大家訂！多一個真玩家買到，都是好事！）

2月23日發售當日，日本網民目擊大量操國語人士在秋葉原按蛇頭指示排隊買貨。

「METAL BUILD EVANGELION 初號機」由設計師山下育人（山下いくと）早前亦都在個人twitter上向bandai申訴，希望他們多為真正喜歡玩具的人設想，明明做了一件好貨，希望負責營銷的方面也做點事，在MB EVA貳號機推出時再版MB初號機。

日本amazon所有貨都要40000日圓才能買到，亦成了香港炒價指標，炒價維持在日版2800、港版2700左右。

在山下氏開聲不足一日後，BANDAI在官網上公布再版。