《Outward》公開魔法詠唱等戰鬥最新開發影片欣賞

Deep Silver、Nine Dots Studio 和 Maximum Games 共同合作，預定於 2019 年 3 月 26 日在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的開放世界型動作 RPG 新作《Outward》，官方特地公開以本作魔法詠唱與戰鬥系統為主題的第三波開發影片讓玩家們確認欣賞。

《Outward》為一款以被稱為「Aurai」的開放式幻想世界做為舞台，主打正統生存要素，有著強烈沙盒特色的動作 RPG 遊戲。玩家們在遊戲中，將扮演一名能力極為普通的一般冒險者，在冒險途中除了要注意食物與體溫的維持之外，還要注意行李重量以免影響自己在戰鬥中的速度；而且在遊戲中，當玩家們要使用魔法的時候，還需要依照一定的施法流程才能使用，加上戰鬥敗北時並不會死亡，而是會被山賊等敵人抓走當成俘虜奴隸使用的獨特劇情設計，都讓本作在發表後大受玩家們期待！

而在這次官方所公開的影片裡，將會以本作的戰鬥與魔法詠唱為主題，讓玩家們確認魔法的使用流程（如玩家們可從各地訓練家那裏學習技能與魔法，而在一開始雖然只能學習簡單的點火魔法「Spark」，卻可以利用採掘到的魔石與利用手持燃料使用的鍊金術製作成「Fire Stone」，之後再在地面上繪製火焰魔法陣，從魔法陣內側詠唱「Spark」，施放強力的火球攻擊），有興趣的玩家們可以趁現在先來確認看看，感受本作充滿策略性的戰鬥特色魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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