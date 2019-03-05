《LINE：Disney Toy Company》手遊事前登錄正式開跑

在《LINE：Disney Toy Company》裡，玩家協助玩具公司的員工，在遊戲中被稱為「玩具們」完成工作。這些「玩具」是由 Disney 裡受人喜愛的角色所變身，例如米奇、米妮、小熊維尼與史迪奇等，這些深受喜愛的角色將以全新的玩具樣貌在遊戲中登場。一開始會有大約 40 位知名角色，並隨著遊戲更新，在未來會有更多「玩具」們加入。

LINE宣布與 Disney 再次展開合作推出最新遊戲《LINE：Disney Toy Company》，並從即日起展開事前登錄活動！

玩家們在限時一分鐘的時間裡，簡單地用手指向上、向下、向左和向右，盡可能地收集積木以獲得高分。

此外，玩家可以將指定玩具設定成「我的玩具」進行遊戲，在過程中蒐集特定積木來發動技能以獲得優勢。每個玩具的技能都是獨一無二的，技能動畫忠實的呈現了每個角色在 Disney 世界裡各自的故事情景。想要親自體驗這些獨特的技能效果嗎？快來玩《LINE：Disney Toy Company》，讓可愛的角色們喚起 Disney 世界的每一個故事吧！

玩具們住在玩具屋中，就像建造一個微型娃娃屋一樣。隨著房屋等級提升，整個場景會越來越漂亮精緻，替整個遊戲增添更多趣味。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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