電視動畫《一拳超人》第二期的播放日已經決定是 4 月 2 日，官方今日公開了英雄們集結一堂的最新主視覺圖。飾演埼玉的古川慎也表示，第二期即將要開播，他在配音時也用全新的心情面對這次的挑戰。而這一次的片尾曲也由古川慎擔當演唱，單曲將在 5 月 22 日發行。

動畫《一拳超人》是根據原作 ONE 以及漫畫家村田雄介在「身邊的 Young Jump」網路平台上連載的漫畫改編，描述因興趣而開始當英雄的主角埼玉，經過三年特訓後獲得了能將敵人以一拳打倒的無敵力量，還收了人造人傑諾斯當徒弟，兩人向英雄協會登記後正式開始英雄活動，沒想到大預言家居然做出了「地球將有重大劫難」的預言，而第二期將會大顯身手的英雄殺手‧餓狼在這時候現身......

《一拳超人》第二期倒數一個月正式開播！餓狼出場、危機迫在眉睫（gamebase）

動畫第一期在 2015 年底結束，睽違三年多再次飾演埼玉的古川慎說自己其實滿緊張的，加上有許多的新角色加入，對他來說這樣的配音現場是很好的刺激，不過想到旁邊就站著飾演傑諾斯的石川界人，有熟悉的夥伴在就自然而然的感到安心了。而石川界人則說為第一期配音時，緊張和輕鬆各半的氣氛讓他覺得很舒適，這次有種「終於回來了」的感動。雖然在石川界人眼裡看來古川慎跟之前一樣緊張，但比起第一期時已經放鬆不少，石川覺得跟著他的腳步一定可以變得更強，就像傑諾斯跟著老師那樣。

這次做為餓狼加入配音陣容的聲優綠川光也說，古川慎有一種奇妙的氣場，只要他在配音現場，大家都會被飄飄然、溫柔的氣氛所感染。對於餓狼這個角色的印象，綠川則說他很少飾演這個類型的角色所以覺得有些壓力，不過也是非常難得的機會，當然是全力以赴的演出。

4 月 2 日即將正式開播，第一集還有紀念特別節目，喜歡《一拳超人》的朋友們千萬別錯過。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO