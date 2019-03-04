Switch版《刀劍神域：虛空幻界 豪華版》最新宣傳影片公開

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 4 月 25 日在 Nintendo Switch 主機上推出的《SAO 刀劍神域》系列作《刀劍神域：虛空幻界 豪華版》（Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition／ソードアート・オンライン ホロウ・リアリゼーション デラックスエディション），官方特地公開本作最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將之前在 PS4／PS Vita 等主機上推出的人氣動畫改編動作 RPG《刀劍神域：虛空幻界》重新移植到 Switch 主機上再度推出的移植版。而且在這次的 Switch 版，除了原本主線既有內容外，還將會把之前推出的付費 DLC 等內容全部收錄，並將支援最多四人的區域連線協力同樂要素，還將會支援 Switch 主機 Joy-Con 搖桿的陀螺儀操作，讓玩家們傾斜搖桿即可發動通常攻擊或各種劍技招式，或是藉此在約會模式．陪睡模式中轉動視點，帶給玩家們不一樣的樂趣體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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