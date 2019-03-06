《Disney Tsum Tsum Land》彈珠手遊即將於台港澳療癒登場！

【Disney Tsum Tsum Land 手機遊戲】日本迪士尼與日本 Colopl 協同開發全新《Tsum Tsum》系列作品《Disney Tsum Tsum Land》台港澳授權，史上最萌 IP 迪士尼手遊療癒新登場！

唯晶數位娛樂宣布，取得日本迪士尼與日本 Colopl 協同開發全新《Tsum Tsum》系列作品《Disney Tsum Tsum Land》台港澳授權，史上最萌 IP 迪士尼手遊療癒新登場！《Disney Tsum Tsum Land》在日本上線短短 5 天已突破 200 萬用戶，首月即突破 1,000 萬用戶，不斷創下歷史佳績，迪士尼神奇魔法即將降臨台港澳。

以 Tsum Tsum 作為迪士尼主題樂園世界觀打造的手機新作《Disney Tsum Tsum Land》，玩家可以在這個主題樂園中，穿梭於各個充滿樂園特色元素的遊戲關卡，彈射各種Q萌可愛的 Tsum Tsum 創造連鎖 COMBO，並利用關卡道具爽快擊破大量泡泡，以打出高分通關為目標，每一次彈射都非常關鍵。

事前登錄子民大集結 可愛的Tsum Tsum、東京機票等你抱回家！

為了讓玩家能提前感受《Disney Tsum Tsum Land》的 Q 萌，官方特地準備了豐富的事前登錄禮物，玩家們只要完成任務，除了可以獲得遊戲虛寶外，活動期間內完成指定任務還可從「米奇與好朋友」、「小熊維尼」、「小鹿斑比」、「冰雪奇緣」、「奇奇與蒂蒂」及「怪獸電力公司」六種家族中，任選一隻可愛的Tsum Tsum進行事前抽選，絕對是玩家們未來在手遊冒險過程上不可或缺的可愛小夥伴，除此之外，只要累積參與人數達指定目標，將抽出一組雙人東京三天兩夜幸運名額，還有提供多種精美可愛的 Tsum Tsum 週邊商品，機會不等人，心動不如馬上行動！。

迪士尼主題樂園場景完美呈現 彷彿身歷其境遊樂其中

不管是迪士尼主題樂園的遊樂設施外觀或者內部風格，都是經過美術精心設計的匠心之作，務求完美呈現迪士尼主題樂園的夢幻歡樂氣氛，例如人氣 NO.1 樂園設施的「米奇公館」、「幽靈公館」、「巨雷山」及「小小世界」等也將在遊戲關卡中呈現。遊戲中也會有搭配各種主題節慶造型的 Tsum Tsum 登場，可愛 Q 萌的 Tsum Tsum 將引領玩家一同接受種種挑戰，開啟更多樂園設施。

Q 萌 Tsum Tsum 魔法技能搶先看！

《Disney Tsum Tsum Land》主要玩法為利用彈射將畫面上方各種角色泡泡一一擊破，玩家需有效利用遊戲關卡隨機道具，透過擊破相同 Tsum Tsum 泡泡連線，累積 COMBO 就能挑戰高分！其中最為重要的即是各種 Tsum Tsum 獨家角色技能施展所帶來的效果，在累積一定的 COMBO 能量後即可使用 Tsum Tsum 的特殊技能，輕鬆擊破大量泡泡，帶走玩家一天的疲勞，來和我們一起 Tsum Tsum 吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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