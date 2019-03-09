《DOA Xtreme 3 Scarlet》「紅葉／女天狗」最新實機影片公開！

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機推出，網羅旗下人氣 3D 格鬥遊戲《DOA 生死格鬥》眾多女主角齊聚一堂，與玩家們一起在南國島與悠閒享受各種休閒時光的《Dead or Alive Xtreme 3 Scarlet》，官方特地釋出兩名登場角色「紅葉／女天狗」的最新實機影片讓玩家們確認欣賞。

《Dead or Alive Xtreme》（生死格鬥 沙灘排球）為一款網羅光榮特庫摩旗下人氣 3D 格鬥遊戲《DOA 生死格鬥》眾多女主角齊聚一堂，讓玩家們可以擺脫殘酷激烈的格鬥，而與這些美麗的女主角們一起在南國島嶼上共度悠閒度假時光，共同進行包括沙灘排球、沙灘搶旗、拍照寫真或是各種水上活動的休閒動作遊戲。

而在這次的《3 Scarlet》中，除了將會追加 DMM《DOA Xtreme Venus Vacation》的新角色「海咲」與系列粉絲們熟悉的「麗鳳」登場外，Switch 版還將對應柔膚引擎＋HD 震動的「柔嫩護膚 4D」功能，而在 PS4 版方面也將會對應 VR 虛擬實境，帶給玩家們更具臨場感的遊戲體驗！有興趣的玩家們，也可以透過官方這次公開的「紅葉／女天狗」最新實機影片，先來欣賞遊戲的實際內容表現！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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