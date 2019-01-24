【TpGS 2019】DEAD OR ALIVE 6 製作人新堀洋平親身示範對戰模式

光榮特庫摩旗下Team Ninja開發的PS4/Xbox One/PC激鬥娛樂遊戲《生死格鬥 6》將在台北電玩展首日PlayStation特別舞台中搶先登場。日前製作人來台揭露了本次的實機遊玩測試內容，藉由新角色 Nico 的加入，帶來豐富的遊戲模式玩法，供玩家參考。

本次序章將由瑪莉蘿絲獲得 DOATEC 新一代總裁海蓮納的命令，調查神秘力量的少女穗香。以及霧幻天神流女忍‧霞的行動帶起。每位角色都有不同的劇情線可以遊玩。

針對新手玩家製作的「教學模式」也可以讓毫無接觸的玩家，隨著系統的指令步驟慢慢學習基本技巧進階到實戰運用。

新登場的科學家 NiCO 對於研究的執著也為本作帶來了新的研究的課題，可以進行「DOA QUEST」進行多達 96 種的任務內容，先前具有的收集換裝、等豐富內容，在 DOA CENTRAL 也都一應俱全，玩家更可以在對戰選角時更換扮裝。

遊戲對戰模式將提供許多驚險機關的舞台，讓玩家除了基本的拳擊對戰外，更添加了環境傷害的演出效果以及實際對於角色的傷害性質。製作人＆總監新崛洋平日前也在官方粉專曝光預告影片，將參與本屆 2019 台北電玩展 PlayStation 首場特別舞台活動。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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