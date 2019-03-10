永高影評：《龍珠超劇場版：布洛尼》的七個「超」

看罷《龍珠超劇場版：布洛尼》，誇張一點說就是覺得「能夠在這世代成為御宅族實在太好了！」踏實一點概括就是「超感動」、「超窩心」、「超細心」以及「超有野心」，最後再來個下季「超預想」作結。

「超感動」

感動來源有三：第一是自《龍珠超》企劃推出以來，不管是劇場版《神與神》、《復活的「F」》還是動畫版無論劇情和作畫都有崩壞或令人詬病的地方，如今《布洛尼》終能企及多年劇場版都未曾到達的高度，證明《龍珠超》企劃沒有白費，令人內心禁不住激動。

《布洛尼》終能企及多年劇場版都未曾到達的高度，證明《龍珠超》企劃沒有白費，令人內心禁不住激動。

第二是小弟對上一次走進戲院看《龍珠》電影已經是1991年讀跟中學同學一起前往沙田UA欣賞一雞兩味的「《最強對最強》X《一百億能量戰士》」，那時心裡很此忐忑：「嘩～金屬克維拉戰鬥力成一百億！仲有咁多隻～點打？」那份童年的投入程度透過今次布洛尼的覺醒令我也同樣覺醒！加上我在元朗YOHO IMAX欣賞，看著童年偶像重新登上超廣闊螢幕，感覺何其震撼！

第三是當我一心以為戲院內都是一群由悟空陪伴成長的七八十後時，出乎意料竟然有很多十歲左右的小朋友，令人有一份「老御宅認為美好的事物被新世代傳承」的安慰。旁邊湊巧坐了位小朋友，他全場非常投入欣賞，又跟悟空一齊嗌「卡咩哈咩哈～」做出龜波動作，完場後一起討論劇情，更跟我分享他的閃卡……原來這世代還有人儲龍珠閃卡！他的投入讓坐在旁邊的我也不禁熱血沸騰起來。

「超窩心」

對於做了三十多年龍珠迷而言，今次《布洛尼》動畫前半段將過去漫畫、動畫跟劇場版來一次非常精細的線性補完，製作單位以超級粉絲向角度出發，成功地將《龍珠》世界觀擴展，以前事交代深化很多原有角色性格，你可以看到比達、悟空同布洛尼童年的狀況，還有他們父母的情況；更厲害的是，《龍珠》不管是動畫還是劇場版都從來未試過描繪嘍囉大配角心情，今次《布洛尼》中的不止為嘍囉大配角們塑造鮮明個性，更透過他們的互動說故事，情況有點像《星戰7》以白兵帶動故事推進，這種說故事方法令電影更立體更豐富。

比達同悟空這對歡喜冤家依然令人看得開心。

「超細心」

劇場版製作團隊深知一眾資深粉絲希望看到甚麼、不希望看到甚麼。今次劇場版其實是一次布洛尼的推倒重來，代表布洛尼的沉鬱、冷淡、寡言，還有暴走後的非理性、暴力，在新作中這些性格設定都得到保留；同時為了令故事更豐富地推進，布洛尼比過往說了更多話：當布洛尼與菲利嘍囉級手下的女角奇拉伊（チライ，水樹奈奈配音）說了很多個人經歷時，作為聆聽者的她回應：「你睇你～而家講多咗嘢喇～」這句對白一方面彌補原有角色改動，另一方面同時深化緊兩個角色關係：布洛尼因為這位女生，願意敞開心扉。整齣《布洛尼》劇本就是以這種超細心的形式撰寫，充分體現對一群龍珠老粉絲的關顧細心。

「超有野心」

《布洛尼》到了後半段毫無保留地朝著純技擊格鬥動畫進發，幾乎拋開所有故事式對話，文場只為了間場，就像擂台格鬥Round與Round之間讓大家有幾秒休息舒口氣一樣。事實上純格鬥動作如果處理不好像《Superman: Man of Steel》10分鐘也嫌悶，《布洛尼》打鬥接近半小時，不單不覺悶而且熱血更是不斷加疊！不敢說《布洛尼》是現世代最佳格鬥動畫，但肯定幕後製作團隊是抱住這個決心來完成，讓觀眾真切地感受那份熱血。對上一次令我感受同等澎拜熱血的動畫，已經是2007年嘅《天元突破》。

不敢說《布洛尼》是現世代最佳格鬥動畫，但肯定幕後製作團隊是抱住這個決心來完成。

說起《天元突破》，《布洛尼》同樣使很多手繪瞳孔大特寫以表達一種力量跟情緒的暴走不受控；除了作畫，跟布洛尼戰鬥時更使用很多激蕩人心的音樂。《布洛尼》的配樂製作非常出色，單是電影開首播放的音樂已令人想起另一齣動畫經典配樂《亞基拉》，及後在一連串格鬥過程中，其配樂更是直接以人名及招式名作為節奏譜成音樂，例如悟空跟比達合體戰鬥時BG不斷叫著「ゴジータ」，以重複節奏憾動人心。



悟空在片末首次承認自己另一種身份：「我是撒亞人～」可以預計，《龍珠超》的新章將會圍繞「撒亞人們」的故事「超展開」。

「超預想、超展開、超期待！」

最後想跟大家來個下集劇情「超預想」，悟空臨走時跟布洛尼說：「有啲嘢未講，下次再講。」有追看TV版《龍珠超》的大概猜想得到，悟空想說的大概是第六宇宙那對撒亞人姊妹凱露(ケール)和卡莉芙拉(カリフラ），特別是妹妹的暴走狀態，她的青綠色超級撒亞人狀態根本與布洛尼如出一轍，而且兩姊妹也試過利用耳環合體……如果布洛尼跟凱露合體（男女合體！)的話將會是一個怎樣的暴走光景呢？最後，悟空在片末首次承認自己另一種身份：「我是撒亞人～」可以預計，《龍珠超》的新章將會圍繞「撒亞人們」的故事「超展開」，實在讓人「超期待」！