原著《銃夢》的六種元素　睇真人版前先預習

《銃夢：戰鬥天使》（ALITA: BATTLE ANGEL）電影上映，這齣由占士金馬倫監製的鉅作相信能吸引不少ACG迷入場，特別是從90年代看日漫的讀者來說，原著《銃夢》更有著令人懷念昔日首次接觸的無限興奮：不管是充滿逼力的格鬥場面、令人眼花繚亂的未來世界、還有「聽落唔係好明但覺得好勁」那些讓讀者讚嘆的超科技術語，都令90年代喜愛Sci-Fi、Cyber Punk的ACG迷趨之若鶩。如果你從未接觸過《銃夢》，不妨先從這裡入手。放心全文沒有劇透，旨在告訴大家：加里絕不止是位戰鬥天使。

第一元素．作者「收集怪奇事件的木城幸人」

日本漫畫種類多若繁星，在整個90年代除了我們認識的《龍珠》、《聖鬥士星矢》等王道少年熱血漫畫，另有一群漫畫家喜歡探討更深沉的社會與人倫問題，如《亞基拉》的大友克洋、《攻殼機動隊》的士郎正宗，還有就是《銃夢》的木城幸人。1967年出生於東京都的木城幸人，興趣為電視主題曲與怪奇事件收集，他的畫風和筆觸影響後來不少漫畫家，也被認定為90年代最出色漫畫家之一，而其影響最深遠的作品正是《銃夢》。《銃夢》從1990年至1995年在集英社的《Business Jump》上連載、到2000年至2014年第二部《Last Order》，再到2014年第三部《火星戰記》，三部之中雖然第一部被人認為草草收場，但最為人讚頌的還是第一部，今次改編電影同樣以第一部為基調。

木城幸人影響最深遠的作品正是《銃夢》他於2014年連載第三部《火星戰記》。

第二元素．風格「Sci-Fi X Cyber Punk超科技術語」

跟《攻殼機動隊》、《五星物語》等和而不同，《銃夢》以Sci-Fi混合Cyber Punk風格為主調，除了非常複雜的未來世界觀、超越現今科技的機械肢體的設計與解說，還有就是多不勝數的科幻類專門術語，例如量子觀測電腦、軌道升降機、業子理論、長生不老納米技術等，還有如幼兒虐殺政策等超越現今世代道德倫理的構想，這類超現實的設定也為作品賦予強烈的科學幻想風格。同時，漫畫又描繪出一個與未來先進科技相對的廢土世界觀：擁擠混亂的貧民窟、充斥暴力與罪惡的街道、西方工業化城市上雜交著東洋元素，混合出一種非常獨有而出色的Sci-Fi X Cyber Punk風格。



超越現今科技的機械肢體設計混合廢土成界觀，形成獨有的Sci-Fi X Cyber Punk風格。

第三元素．世界觀「隨科技發達必然產生的人口過剩」

《銃夢》描寫的是一個科技非常發達的未來世界，人類可以透過不斷更換機械義肢而回復行動力，甚至擁有比正常人更強大的力量。但科技發達「人人都不用死」，人類很自然便要面臨著人口過剩的問題，人人都不用死便開始發展成「優等人才不用死」。《銃夢》以優劣劃分人種，只有住在天空城市的優等人才有足夠資源更換機械肢體，不過當肢體皆可換，腦袋又是否可以換呢？回想起來，90年代木城幸人描寫「隨科技發達必然產生的人口過剩」的未來，然後現在大家再走到尖沙咀街頭感受一趟……不正是當下嗎？



不知真人版電影能否重現原著的世界觀？

第四元素．主角「不斷成長的多面向改造少女」

在王道熱血漫畫當道的90年代，較少有以女性做主角的漫畫。《銃夢》的生化改造少女加里隨著故事而不斷成長，從一位對萬事萬物都感到好奇的小女孩、到學會人與人之間的相處，從親情到感情再到情竇初開，之後適逢身邊至親相繼離世的劇變，培養出比鋼鐵更加堅硬的意志和信念。原著對於加里經歷巨大轉變的成長時，性格以至行為處事也截然不同，這種多面向而深入的性格描寫，也是《銃夢》比其他同類作品優勝的地方。



加里經歷巨大轉變的成長時，性格以至行為處事也截然不同，具有多面向而深入的性格描寫。

第五元素．格鬥「充滿逼力的火星古武術」

除了人種優劣，《銃夢》世界中的角色也透過身體本能的生存鬥爭，造就出很多戲劇衝突，這些衝突是《銃夢》最吸引的地方之一。加里在覺醒了體內沉睡的火星古武術「機甲術」後，跟不斷增加裝備的改造人戰鬥，戰鬥過程滲入大量暴力元素，到了《Last Order》的武術大會加里甚至擁有超級必殺技，幾乎發展成純技擊格鬥漫畫。無可否認的是，不管從第一部《銃夢》到第二部《Last Order》再到第三部《火星任務》，漫畫中的格鬥場面無論分鏡及畫功都充滿爆炸性逼力。



戰鬥是《銃夢》極之重要的一部分，電影相信也會加入大量動作場面。

第六元素．主題「人之所以為人的獨立思想」

《銃夢》討論的不止是人和改造人的分別，而是更貼近人性的命題：人類可以組成社會是因為有階級之分，而這個階級是透過優秀與劣等來劃分人種，優秀的沙雷姆人住在天空城，劣等人則透過醫療機構檢測為「有犯罪傾向」而被逐出，丟到廢鐵城。然後住在廢鐵城的人，便終日仰望天空。以此為基礎，漫畫進一步探討「人之所以為人」，當地面廢鐵城的人為了機械肢體而鬥過你死我活、沙雷姆人卻自以為擁有著一切的同時，代表著每個個體獨立思想的命脈卻被造了手腳……要進一步瞭解《銃夢》的主題和魅力，既可以欣賞電影版，也可以找回木城幸人的原著來看，細味這部90年代的Sci-Fi X Cyber Punk經典。

