爆笑蔬菜射擊遊戲登陸Switch！男女老幼都啱玩、幾十蚊就有得玩

日本Orenda宣布，預定於2019年3月14日在全球Nintendo Switch主機上推出一款射擊遊戲《Aliencruise》（エイリアンクルーズ）讓玩家們下載遊玩，定價1,250日圓。

《Aliencruise》為一款由中國Cotton Game所開發的漫畫風橫向卷軸類型射擊遊戲，玩家們在遊戲中將可以從各式各樣有着各各種不同特徵的蔬菜駕駛員們當中選擇自己喜歡的角色來駕駛機體，並在各式各樣不同風格的星球上不斷前進，展開一場不一樣的外星射擊關卡攻略冒險！

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同時在本作中，也將會支援區域雙人協力同樂的連線要素，而且在雙人協力模式下，當一方的玩家死掉殘機歸零的時候，可以利用另一名玩家的殘機數量來進行復活繼續攻略關卡，透過玩家之間的協力合作，也讓遊戲闖關戰鬥更加刺激有趣，為遊戲帶來不一樣的攻略射擊樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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