《THE DIVISION 2 全境封鎖 2 》周邊精品「特工實體裝備」開預訂

代理商傑仕登宣布，由 Ubisoft 授權、Fanthful 設計的《THE DIVISION 2 全境封鎖2》主題周邊精品─特工實體裝備，預定 4 月 25 日上市，即日起至 3 月 23 日期間玩家可到各大遊戲商店進行預購。本次推出的特工裝備均為接受訂單後生產，所以請特工們把握時間下訂。

《THE DIVISION 2》主題周邊精品「特工實體裝備」接受預購（gamebase）

主題短袖Tee

《全境封鎖2》主題 Tee 共有兩款，分別是灰色的「聯合作戰小隊Tee」（Unite），以及黑色的「林肯Tee」（Lincoln）。

「聯合作戰小隊Tee」的正面印有「UNITE」的大字樣，字內可以見到美國國會山莊（The Capitol）的繪圖以及「HISTORY WILL REMEMBER」的細字，右衫袖上印有一個用橙色圈圍著的2字；

「林肯Tee」正面有一顆大星，星入面是位於林肯紀念堂內的林肯坐像的繪圖，並有「DIVIDED WE FALL」的字樣。兩款 Tee 的左邊袖口位置都繡有「國土戰略局」（Strategic Homeland Division，SHD）的鷹揚標誌，完全點出了《全境封鎖2》的主題。

主題 Tee 以全棉製造，尺碼方面分別有 S、M、L、XL 以及 2XL，每款定價 HKD $138 / NTD $590（各尺碼同價）。



全題雙滑鼠墊套裝

對於使用 PC 平台的特工來講，擁有精美又高質的滑鼠墊是必須的吧？在玩《全境封鎖2》時用上《全境封鎖2》主題滑鼠墊更加投入戰鬥吧 !

《全境封鎖2》主題滑鼠墊套裝包括兩款不同設計的滑鼠墊（gamebase）

《全境封鎖2》主題滑鼠墊套裝包括兩款不同設計的滑鼠墊，分別有大片裝（80cm x 45cm）的 SHD 主題滑鼠墊，以及比較小（30cm x 22cm）的華盛頓特區地圖主題滑鼠墊。《全境封鎖2》主題雙滑鼠墊套裝定價 HK$198 / NTD $890。

主題手機保護殼

眾特工於華盛頓特區內進行不同任務時都會為自己穿起一身保護衣。在現實世界內，特工們也應該為自己常用的手機提供額外的保護。

以華盛頓特區地圖為主題的手機保護殼剪裁十分貼身，地圖的陰影部份更提供有凸起的手感。《全境封鎖2》主題手機保護殼備有對應 iPhone 6/6S、iPhone 6/6S Plus、iPhone 7/8、iPhone 7/8 Plus、iPhone X/XS、iPhone XR、iPhone XS Max 以及華為 P20 等型號，外包裝為精美鐵盒，每款定價 HK$158 / NTD $690。

《全境封鎖2》主題手機保護殼備有對應 iPhone 6/6S、iPhone 6/6S Plus、iPhone 7/8、iPhone 7/8 Plus、iPhone X/XS、iPhone XR、iPhone XS Max 以及華為 P20 等型號。（gamebase）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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