PC人氣3D迷宮探索RPG《Vaporum》家用機版發售日決定

Merge Games 宣布，預定於 2019 年 4 月在 PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出一款 3D 迷宮探索 RPG《Vaporum》與玩家們見面，其中 PS4 版預定於 4 月 9 日在北美、4 月 10 日在歐洲發行；Xbox One 版則是預定 4 月 10 日推出；Nintendo Switch 版預定 4 月 11 日上市，定價各 24.99 美金。

《Vaporum》為斯洛伐克獨立遊戲開發商 Fatbot Games 所開發，並於 2017 年 9 月在 PC 平台推出的 3D 迷宮探索 RPG。在遊戲中，將會以一個矗立在某座孤島上的巨大機械塔做為舞台，玩家們在遊戲中除了可以透過即時戰鬥來進行塔的探索冒險與戰鬥之外，遊戲內也將會加入可以針對角色強化外骨骼進行升級改造培育養成的 RPG 養成要素，加上豐富的探索與角色自訂等要素，讓玩家們體驗不同於一般 RPG 迷宮探索的全新冒險樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO