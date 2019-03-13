區塊鏈遊戲《Job Tribes》2019年夏天推出體驗版

日本 Digital Entertainment Asset 宣布，預定於 2020 年 2 月在日本手機平台上推出一款區塊鏈遊戲《Job Tribes》，並將於 2019 年夏天先推出本作體驗版讓玩家們搶先試玩。

由官方目前開發中，預定於 2020 年 2 月推出的《Job Tribes》，為官方目前預定推出的複數遊戲企畫的首款作品，遊戲類型為一款充滿收集要素的卡牌對戰遊戲，也是一款將之前曾經在日本網路上蔚為話題，將日本薪水與職業彙整網站「給料BANK」的書籍版出書《日本薪水＆職業圖鑑》（日本の給料＆職業図鑑）的內容給遊戲化的作品。

在本作中，將會以一個依照職業別分為「Business job」、「Freelance job」、「public job」等五大類職業勢力，彼此互相爭奪霸權的幻想世界做為舞台，而玩家們則將化身為在這個世界裡最特別的存在「無職」（職を持たない），透過與各式各樣的職業相遇，尋找自己的夥伴，展開不一樣的幻想世界戰鬥冒險之旅！同時在這次遊戲中，除了律師、醫師等大家熟悉的職業外，也將會加入例如像是 coser 或 YT 實況主等新職業種登場，透過不一樣的職業夥伴組合，展開只屬於自己的冒險！

附帶一提，另外在本作中，除了將會收錄《日本薪水＆職業圖鑑》內容進行遊戲化之外，在故事背景方面也將會由之前曾經創作《金田一少年事件簿》等大型人氣作的「樹林 伸」擔任故事構成，並邀請「美樹本 晴彦」等日本人氣插畫家創作者擔任遊戲中的角色設計，也是喜歡這些創作者的粉絲們所絕對不容錯過的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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