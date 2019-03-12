《Anthem 冒險聖歌》更新後又有BUG　玩家發起拒玩活動

由 EA 旗下知名開發團隊 BioWare 所打造的《ANTHEM 冒險聖歌》正式推出後，可說是為不少玩家帶來了有如惡夢搬的體驗，除去家用主機自行強制關機、遊戲穩定度和各種 Bug 問題外，許多人最為關切的打寶體驗在上市首日便出現了從天堂跌入地獄的狀況，原先令人滿意的掉寶率被證實為遊戲更新調整所出現的錯誤，不到一天便被修回官方認為正常但玩家認為荒唐的機率。

玩家所追求的是大師級（橘色）與傳說級（黃色）的物品，不過即便真的打到這些稀有物品後，是否為實用裝備還得看其附加的額外屬性來判斷，但要獲得理想或至少堪用的額外屬性可說是難如登天，因此即便獲得了大量的稀有等級物品，最後可能都是全部拆為製作素材，這樣的設計再加上掉寶機率調低的作法便讓許多玩家大感不滿。

《ANTHEM》每次更新後雖然修正了一些BUG但就引發其他問題…

近期開發團隊又釋出了新的更新修正各項 Bug 外，也針對許多內容做了改良和強化，其中讓玩家最為滿意的便是遊戲整體掉寶率再度上升。但就在玩家認為遊戲走向正軌的時候，官方便再次表示本次的掉寶機率變動為更新所導致的 Bug，迅速修正後又是一個讓玩家從天堂跌到地獄的結果。

玩家的耐性貌似在第二次掉寶率事故後被耗盡，知名網路論壇 Reddit 以及各個社群平台都出現大量的抗議文。雖然官方也有出面表示他們也不滿意當前的掉寶率設定，但一透露要在未來幾個月後才會進行更新修正這項問題的消息後，整體狀況可說是火上加油，多數玩家都無法接受幾個月後才有機會獲得改善的答覆，認為這應該在這幾天內立即修正的問題點。

+ 3 + 2

部分玩家聽到了官方的答覆後，為了表達不滿也發起了抗議活動，計劃在 3 月 11 號至 3 月 15 號這段期間全面拒玩《冒險聖歌》，在 Reddit 上獲得推暴後成了當前的熱門話題之一。此外同類型作品的《全境封鎖 2》也即將在 3 月 14 號推出，BioWare 若不在那之前做出對應的措施，恐怕真的會導致《冒險聖歌》玩家大量流失，但就遊戲上市至今的表現和玩家的感受來看，或許早就已經來不及了？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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