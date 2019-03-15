【 PS4／Nintendo Switch 】3月20日發售的《超級機器人大戰T》，發售前一週再推出第2輪電視廣告。

【《超級機器人大戰T》第二波電視廣告釋出】日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，繁體中文版也將同步上市的人氣 SRPG《機戰》系列最新作《超級機器人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），官方再度釋出本作第二波 TVCM 電視廣告讓玩家們欣賞確認。

由官方預定於下周四在 PS4／Switch 等主機上推出的《T》，將會以新宇宙曆 200 年，由衰退與放棄所支配的「黃昏時代」作為背景，人類將在這不斷衰退的時代中，重新迎接新的挑戰，為人類的未來與生存開創全新的時代——同時在這次遊戲裡，不但將會收錄如《魔法騎士雷阿斯》等新作品參戰，也針對既有系統大幅強化，並追加支援指令等新要素，讓玩家們可以享受全新的《機戰》鋼鐵之戰！

而在這次官方所釋出的第二波 TVCM 電視廣告方面，則將會由本次首度參戰的《魔法騎士雷阿斯》中飾演女主角「獅堂 光」一角的「椎名へきる」（椎名碧流）擔任旁白，還能確認首次公開的最新戰鬥畫面演出，玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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