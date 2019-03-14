《Days Gone 》公布實體版預約特典送Cap帽

遊戲動漫
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Sony（SIET／SIEH）宣布，《DaysGone》中英文合版的藍光光碟普通版及珍藏版將於即日起接受預訂。於全台 PlayStation 特約經銷商進行預訂成功（香港亦有得訂），將可獲得《Days Gone》限量 Cap 帽乙頂，數量有限，送完即止。此外官方也同步公開各版本售價與特典內容。

藍光光碟珍藏版（售價新台幣1,790元／港幣$1,088
・PS4 遊戲《DaysGone》(中英文合版)藍光光碟版
・DaysGone 模型
・STEELBOOK 外盒
・DAYSGONE 珍藏扣針徽章
・實體及下載版迷你畫集
・實體及下載版原創音樂集
・DAYSGONE 布章
・4 張貼紙
・3 款機車外觀
・提早解鎖活動扳手技能
・「迪肯大戰暴走潮」動態主題

《Days Gone 》公布實體版預約特典（gamebase）

豪華下載版（售價新台幣2,090元／港幣538元）
・PS4 遊戲《DaysGone》(中英文合版)下載版
・DaysGone 迷你畫集下載版
・音樂集下載版
・DaysGonePS4 動態主題
・3 款機車外觀
・提早解鎖活動扳手技能

PS Store預購特典及藍光光碟版早期購買特典

於PS Store預購遊戲，或購買首批光碟版可獲贈以下內容：

《Days Gone 》公布實體版預約特典（gamebase）

於 PS Store 預購並付款後可獲贈獨家 Days Gone 鋸木場動態主題。預購期間：2019 年 1 月 18 日至 2019 年 4 月 25 日，僅限首批生產光碟遊戲附送早期購買特典。

《Days Gone 》公布實體版預約特典（gamebase）

注：香港建議零售價

藍光光碟普通版：HK$468
藍光光碟珍藏版：HK$1,088
普通下載版：HK$468
豪華下載版：HK$538

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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