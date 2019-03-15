《LoveR》將於2019年夏季，在台灣發售繁體中文版，日本特別為今次外語版製作的短片，超萌。

發行商傑仕登宣布，由角川 Games 開發，曾經手《君吻》（ キミキス）、《戀曲寫真》（フォトカノ）等作品而聞名的製作人兼劇本家「杉山一郎」，以及與人氣插畫家「箕星太朗」合作，所製作的戀愛模擬寫真遊戲最新作《LoveR》，將於 2019 年夏季，於亞洲地區正式發售 PS4 繁體中文版。本作也為角川 Games 成立 22 周年的紀念作品。

《LoveR》將於2019年夏季發售繁體中文版（gamebase）

《LoveR》是以高中生活為主題，玩家所扮演的是一名攝影社的社員，為了將在 2 個月後的學園祭中，作社團的成果發表，而去接觸其他如體操部、游泳部等社團，將以各社團生活點滴為主題，將美好的影像以及照片作為紀錄，於學園祭中呈現。也因此進而結識 6 位主要女性角色，透過在學園的朝夕相處以及交流，逐漸發展成戀情的故事。

+ 9 + 8 + 7

遊戲承襲《戀曲寫真》（フォトカノ）、《戀愛記錄》（レコラヴ）的系統以及風格，玩家除了可以操作主角與女性角色們互動、培養感情外，也可以於日常校園生活或是各社團活動時，捕捉個女性角色美麗身姿的照片，當照片拍攝的評價越高，越能提升好感度，進而有機會於學園祭當天，將自己的心意完整的表達給對方。

另外如在遊戲本篇「夏季時光」表白成功，便可以開啟日後男女朋友交流的「戀人時光」模式，可在任何時間地點與對方作情境交談外，也可以享受「自由攝影階段」的樂趣。

遊戲即將於 2019 年夏季發售中文版，屆時也將準備亞洲中文版獨家的預購特典以及限定版內容物，另外日本版發售的 DLC 服裝等，官方表示也會盡力幫亞洲中文版的玩家爭取，請各位有興趣的玩家朋友們，持續留意最新的消息。

產品資訊

遊戲名稱：LoveR

遊戲原名：LoveR(ラヴアール)

遊戲類型：戀愛模擬寫真遊戲

開發商：SweetOne（角川 GAMES）

亞洲總發行：傑仕登股份有限公司

香港代理：Game Source Entertainment

對應平台：PlayStation 4

發售日期：2019年夏季預定

建議售價：未定

語音：日文

字幕：繁體中文