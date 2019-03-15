瀧正則吸毒風波！《Kingdom Hearts 3》日版「雪寶」聲優配音替換

之前曾為玩家們介紹，由日本人中之龍工作室所開發、Sega 推出在PS4主機上推出，日本知名巨星木村拓哉等眾多人氣演員聲優共同演出的法庭劇動作冒險遊戲《Judge Eyes 審判之眼：死神的遺言》，由於其中參演的ピエール瀧（瀧正則）因吸毒嫌疑遭到逮捕，因此官方宣布針對《審判之眼》販售進行自我約束暫時下架停止販售遊戲。

而如今，另一款同樣有瀧正則參與配音演出，由Square Enix目前於PS4／Xbox One等主機上推出的人氣動作 RPG《王國之心3》（Kingdom Hearts 3），也正式對此做出回應，表示由於「瀧正則」涉嫌吸毒事件，因此將決定把他在遊戲中擔任日版配音的「雪寶」（オラフ，《冰雪奇緣》登場角色）的聲優配音進行替換，並預定於之後的遊戲主線內容更新中同步推出聲優替換的更新；至於更新推出時間與確實內容則還有待官方後續發表。

由於「瀧正則」涉嫌吸毒事件，因此將決定把他在遊戲中擔任日版配音的「雪寶」（オラフ，《冰雪奇緣》登場角色）的聲優配音進行替換。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO