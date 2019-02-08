【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 隱藏BOSS簡易攻略法

遊戲動漫
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【KINGDOM HEARTS III】PS4 王國之心3爆機後將追加一個更強大的隱藏BOSS，就是バトルポータル(Battle Portal)No.14的ダークインフェルノ(Dark Inferno)。理解KH3戰鬥系統的話其實此BOSS頗易打，以下提供攻略心得：

Dark Inferno的Battel Portal位於Keyblade墓場，不難找到

直接送上影片：

其實戰鬥要點就正正是早前所寫文章「【KINGDOM HEARTS III】王國之心3 攻略：10大戰鬥技巧心得」的活用，充足的保命手段，加上對應BOSS的一點觀察就不難應付。

詳細心得（點擊圖文說明）：

+6
+5
+4

戰勝後可取得MP回復速度加30%的飾品（不過全幸運印記的更強），亦有獎盃及一個自拍動作

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